Agglo de Tours : importante opération de déminage le 14 décembre

Comme fin septembre à Saint-Cyr-sur-Loire, les démineurs de La Rochelle vont intervenir ce mercredi 14 décembre pour une opération d’ampleur à Fondettes. Une bombe de la Seconde Guerre mondiale, d’environ 500kg, doit être sortie de la Loire où elle est immergée. L’opération est d’autant plus délicate qu’elle se déroule à proximité d’un pont.

Par précaution, le secteur sera interdit à la circulation toute la matinée, entre 9h et 14h. Cela concerne notamment une portion de la rocade entre Saint-Cyr-sur-Loire et La Riche, ce qui ne sera pas sans provoquer d’importantes difficultés sur les routes. Le pont SNCF de la ligne Tours-Le Mans est également impacté, tout comme une partie des quais à cet endroit, au nord et au sud de la Loire.

Certains habitants de Fondettes et de Saint-Cyr-sur-Loire devront également quitter leur domicile le temps de l’intervention, au plus tard à 8h40.