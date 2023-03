Venir courir dans un cadre le plus naturel possible, c’est le programme proposé par l’Ard Trail Raidlight, en partenariat avec Vibration. La compétition pédestre ouverte à tous revient ces samedi 11 et dimanche 12 mars dans le village d’Ardon, au sud d’Orléans.

Cette 8ème édition de la course à pied promet aux participants de rester éloignés des routes cimentées : routes de terre, chemins forestiers et sentiers tracés assurent aux participants de rester dans la nature. Les coureurs pourront admirer le patrimoine naturel et culturel de la Sologne, dans une ambiance ludique et conviviale. L’évènement se veut respectueux de l’environnement puisqu’aucun gobelet en plastique n’est utilisé et tous les balisages sont provisoires.