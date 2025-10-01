Avec L’Open Paratennis du Loiret, découvrez l’univers du tennis fauteuil !

Tac, pam, tac, pam, les échanges s’enchaînent et ne s’arrêtent pas à l’Open Paratennis du Loiret. Pour sa 25eédition, cette grande messe annuelle du handisport reprendra le contrôle des cours de tennis orléanais, du 21 au 25 octobre 2025. Même si les Jeux Olympiques 2024, lui ont permis d’être médiatisé, le tennis fauteuil reste encore méconnu, « On n’a pas eu un effet waouh suite aux jeux », consent Stéphane Goudou organisateur du tournoi. Faire découvrir le tennis fauteuil aux Loirétains, c’est donc la volonté et l’objectif de cette compétition, qui perdure depuis 2001. Une nouvelle édition portée par un parrain de choix, le français multimédaillé et champion Olympique en parabadminton, Lucas Mazur, qui sera présent le 23 octobre, pour partager son expérience.

Ouvert gratuitement aux visiteurs, le tournoi sera l’occasion de sensibiliser les plus jeunes au handicap. « Il y a deux choses qui sont importantes : faire connaître le handicap, mais aussi trouver des jeunes en situation de handicap et leur faire comprendre que le sport c’est aussi pour eux », explique Stéphane Goudou. Un projet qui s’inscrit dans la continuité du travail mené au cours de l’année par les associations organisatrices, L’AS Handisport Orléanais et le Cercle Jules Ferry Tennis. Une mission développée par Stéphane Goudou : « On a investi des centres de rééducation dans le 45, dans le 41, pour donner au plus vite une information sur des activités sportives, aux personnes nouvellement en situation de handicap. » Il poursuit, « Ensuite, on va accompagner les personnes jusque dans un club et le club sur l’accueil. »

Une ambiance chaleureuse

Depuis 25 ans, le tournoi s’est construit une jolie notoriété à l’échelle régionale mêlant ainsi public novice et habitué. Plébiscitée par les entreprises locales, la compétition permet également de créer des moments de partage. « On essaye de faire en sorte qu’il n’y ait aucune excuse pour ne pas venir. Il y a même des entreprises qui ont donné 30 minutes de pause méridienne en plus à leurs employés », constate Stéphane Goudou. Il complète, « Il y a aussi une forte volonté de notre part et des joueurs d’avoir ce lien avec le public ». Pour renforcer cette convivialité, les organisateurs du tournoi mettent en place chaque midi des repas (sur réservation par mail) où les athlètes passent quelques minutes, pour rendre visite à leur public. Un concept sublimé par le repas de Gala préparé par le chef Blésois étoilé Anthony Maubert le mardi 21 au soir.

Ces attentions particulières de la part de l’organisation créent une ambiance chaleureuse, qui incite les joueurs à revenir les années suivantes. « On fait vraiment du sur-mesure pour les joueurs et c’est quelque chose qui ne se fait pas partout ! » Une manière également d’assurer des prestations sportives de haut niveau. Soixante athlètes venus du monde entier, viendront s’affronter au complexe sportif de Fleury-les-Aubrais. Parmi les têtes d’affiche, 25 paralympiens des Jo de Paris 2024 seront présents, « Notre pronostique va plutôt vers le numéro 1 français, Stéphane Houdet, cette année, on espère qu’il pourra gagner le tournoi. Chez les femmes, c’est plus compliqué, mais on a hâte de voir les performances de Diede de Groot, ancienne numéro 1 mondiale. », prédit Stéphane Goudou.

Place au sport

Au programme, dix tableaux avec des catégories différentes : masculines, féminines, doubles et quad (joueurs de tennis fauteuil atteints d’un handicap aux membres supérieurs). La compétition rapportera gros au vainqueur : 220 points ATP et un prize money inédit de 33 000 $. Une récompense généreuse, en accord avec la classification du tournoi en ITF 2 et la volonté d’attirer toujours plus de têtes d’affiche. Alors rendez-vous le 25 octobre pour les grandes finales, qui seront même retransmises en direct sur le site du tournoi, ainsi que sur la chaîne Sport en France.