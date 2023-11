Biblio.gironde : la vente de livre et CD à 1 euros se poursuit ce jeudi

Biblio.gironde, la bibliothèque départementale "désherbe" jusqu'à ce jeudi soir, 17h30, à l'immeuble Gironde à Bordeaux. Comprenez qu'elle a fait du tri dans ses ouvrages et que pour pouvoir renouveler ses rayonnages, elle met en vente ces livres qui sont devenus obsolètes. "Une bibliothèque qui fonctionne bien c'est une bibliothèque qui se renouvelle", explique Alain Duperrier, directeur de la Bibliothèque départemental de Gironde. "Mais on souhaite que ces documents aient une seconde vie". D'où cette vente chaque année pour le plus grand bonheur des amoureux des livres et de musique.

Compléter un collection ou faire des cadeaux de noël

Et encore plus quand ces romans, BD, livres jeunesses et CD sont vendus pour seulement un euros. Une pile de BD dans les bras Thierry se dirige vers la caisse. Ce collectionneur de BD va pouvoir compléter sa grande collection à la maison. "Il y a des BD de collections moins classique donc ça permet de les trouver à un prix défiant toute concurrence. Car en neuf, en magasin, il faut compter entre 15 et 20 euros." A quelques mètres de là, une institutrice venue du libournais a choisi plusieurs livres jeunesses pour sa classe de maternelle. "J'emprunte souvent des livres à biblio.gironde. Là, je vais aussi profiter pour faire quelques cadeaux de Noël pour mes enfants."

Lors de la dernière vente de biblio.gironde, pas moins de 8500 documents avaient été vendus. "Pour ceux qui ne sont pas vendus, on en fait don à des associations. Cela permet de garder cet objectif de leur donner une seconde vie."

L'argent récolté lors de cette vente sera alloué à l'achat d'albums jeunesse pour les services de la protection maternelle et infantile du Département de la Gironde.