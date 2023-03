La générosité semble être au cœur de l’actualité et vous vous demandez si les casinos en ligne eux aussi seront à même de vous faire des cadeaux intéressants ? La rumeur dit que pour obtenir le meilleur bonus casino en ligne au Québec, les clients sont obligés de demander à ce que les maisons de jeux activent des offres sur leur compte. Est-ce vrai ou bien les sites de gaming proposent-ils de façon spontanée des promotions à leurs inscrits ? Nous avons mené l’enquête et vous présentons les résultats dans cette analyse qui va plaire aux passionnés de casino en ligne !

Certains casinos proposent des systèmes de fidélité qui vous permettent d’activer des bonus automatiquement

Désormais, un nombre croissant de casinos en ligne du Québec offrent des bonus attribués de façon automatique. Il est en effet possible de dénicher des opérateurs de gaming qui proposent un système de fidélité.

Le principe est assez simple. Plus vous déposez et jouez et plus vous cumulez de points. Ces points vous permettent alors de monter des échelons qui vous donnent droit à des bonus de plus en plus généreux et de plus en plus réguliers. Avec le niveau de fidélité de base, vous avez peut-être droit à 10 € de bonus par mois, alors qu’en passant au statut supérieur, vous activez une offre de 50 € deux fois par mois, etc.

Zoom sur les sites de jeux de hasard qui développent des boutiques

D’autres casinos en ligne québécois s’appuient sur ce principe mais vous offrent une plus grande flexibilité en vous donnant l’occasion de vous autorécompenser. Ils développent en effet une boutique sur laquelle vous pouvez échanger vos points contre des cadeaux. Vous avez en général la possibilité d’acheter :

Des bonus sur un dépôt ;

; De l’argent cash ;

; Des tours gratuits sur des machines à sous.

Pour chaque type d’option, le montant que vous pouvez vous permettre dépend de la quantité de points que vous avez cumulés. Notez que certains opérateurs ajoutent à ces alternatives des goodies comme des casquettes, tee-shirts, etc. qui vous sont envoyés par La Poste.

Quand la fidélité est récompensée par un Club VIP

Lorsque vous tombez sur un bon casino en ligne québécois, vous avez alors droit à un système de fidélité qui est actif sur le compte d’absolument tous les joueurs. D’autres sites de gaming ont opté en revanche pour des Clubs VIP, qui cette fois ciblent uniquement les plus gros joueurs.

Ainsi, seuls les high rollers se verront invités à rejoindre les autres membres privilégiés. Ils seront chouchoutés par une équipe de conseillers personnels qui leur offrira alors des bonus sur-mesure en fonction de leurs dépenses mais aussi de leurs goûts. Pas besoin de réclamer la moindre offre en général : les managers des comptes proposent de façon spontanée des cadeaux en permanence.

Il existe des casinos en ligne auprès desquels il faut réclamer les bonus

Sur certains établissements de jeux de hasard sur internet, la générosité n’est pas spontanée. Il faut alors contacter le service client pour demander s’il est possible de recevoir un petit coup de pouce. Certains opérateurs ont même prévu directement depuis Zendesk ou bien le logiciel de support client qu’ils utilisent des formulaires à compléter pour placer une demande de bonus, demande qui sera ensuite analysée par une équipe de spécialistes qui cherchera à y répondre de façon positive.

Notez donc que sur les interfaces de iGaming qui proposent un système de fidélité, il n’est pas nécessaire de demander des bonus car les agents du support vous inviteront simplement à utiliser vos points. Les réclamations ne sont donc utiles que lorsque la plateforme de jeux de hasard est dépourvue de ce genre de prestation automatique.