Contrôle technique obligatoire pour les motos et scooters en 2023

Obligatoire d’ici 2022 au niveau européen, il n’était pas encore prévu sur le territoire français : le contrôle technique sera finalement imposé chez nous pour les deux-roues à compter de janvier 2023.

« A compter du 1er janvier 2023, les véhicules motorisés à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur font l'objet d'un contrôle technique », indique un décret publié ce mercredi 11 août au Journal officiel. Ce nouveau contrôle technique concerne tous les deux-roues, 50 cm3 et voitures sans permis.

A renouveler tous les deux ans

Le premier contrôle aura lieu en en 2023 pour les véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2016, en 2024 pour les véhicules immatriculés entre 2016 et 2020, et en 2025 pour les véhicules immatriculés en 2021. Il devra être effectué « dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation », puis « renouvelé tous les deux ans », ou avant toute revente du véhicule, comme pour les voitures.

Une directive européenne de 2014 prévoyait la mise en place pour 2022 de ce contrôle technique, pour lutter contre les accidents et la pollution. La France le met donc en place avec un an de retard, même si le gouvernement, de Manuel Valls à l’époque, avait annoncé la mesure sans la mettre en place.

Ce contrôle périodique est très loin de faire l’unanimité parmi les motards. Au printemps dernier, par exemple, plusieurs milliers de motards avaient manifesté un peu partout en France, réclamant à l'Etat de déroger à cette directive européenne.

(Avec AFP)