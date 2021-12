La fondatrice du ZooParc de Beauval, Françoise Delord, est décédée vendredi à l'âge de 81 ans, a appris l'AFP auprès de sa famille.

"C'est avec une immense émotion et une très grande tristesse que nous vous faisons part du décès de Françoise Delord ce vendredi 3 décembre", a déclaré Delphine Delord, directrice déléguée du zoo et fille de la fondatrice. "Françoise Delord laisse une empreinte d’une valeur inestimable pour tous ceux qui défendent la biodiversité dans le monde", a réagi la famille Delord.

Sur le site du ZooParc de Beauval, l'entourage de Françoise Delord revient sur son destin exceptionnel.



Né en 1940, Françoise Delord avait fondé le zoo à Saint-Aignan (Loir-et-Cher) en 1980. Se destinant à être actrice, après des études de théâtre, elle décroche un petit boulot au music-hall Bobino: présentatrice de spectacles. Pendant six ans, la Parisienne y côtoie Jacques Brel, Léo Ferré et Georges Brassens, avec qui elle se lie d'amitié.



Un banal couple d'oiseaux africains, des "becs d'argent" gagnés grâce à un abonnement à un magazine pour enfants, change alors sa vie. Elle achètera ensuite 300 volatiles avant de quitter son appartement parisien et d'acheter la propriété Beauval.



C'est là qu'elle donnera naissance en 1980 à son "troisième enfant", comme elle aimait qualifier le ZooParc. D'abord simple parc ornithologique, Beauval devient zoo avec l'achat des premiers félins en 1989. Sa renommée décolle après l'achat d'un couple de rarissimes tigres blancs en 1991, devenant même internationale avec l'arrivée des pandas géants prêtés par la Chine en 2012.



Le ZooParc de Beauval a accueilli 1,4 million de visiteurs en France en 2021.

Ce samedi matin, dans les pages de La Nouvelle République, Maurice Leroy, ancien ministre et ex-président du conseil départemental du Loir-et-Cher rappelle l'importance de la contribution de Françoise Delord au rayonnement du département.