Découvrez l’affiche du festival Cocorico Electro !

Ne vous posez plus la question, ce sera à coup sûr l’événement électro de cet été. Le Cocorico Electro aura lieu les 12, 13 et 14 juillet en région Centre, au Château de la Ferté Saint-Aubin. Et bien sûr Vibration est partenaire ;)

Après de longues semaines d’attente, le gros de la programmation a enfin été dévoilé ! Accrochez-vous, elle est tout simplement FOLLE :

- Vendredi 12 juillet : Ofenbach, Agoria, Bernadette, Abs8lute, Himeji, Adou, François Call...

- Samedi 13 juillet : Nto, Joachim Garraud, Bomel, Eva Peel, Laura Super, Guessaï...

- Dimanche 14 juillet : Martin Solveig, Henri Pfr, Upsilone, Vitaline, One Tough Cookie, Akira, Dasson...

Si vous souhaitez participer à cette fête géante, notez bien l’ouverture des pré-ventes dans votre agenda, du 1er au 17 février. C’est la dernière occasion de bénéficier de prix réduits puisque sur ces dates les quantités sont limitées.