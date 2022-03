Découvrez les formations du CFA Orléans Métropole !

Spécialisé dans la formation des jeunes en alternance et dans les formations professionnelles pour adultes depuis 50 ans, le CFA Orléans Métropole est la porte d’entrée pour obtenir une formation de qualité à de nombreux métiers. Ces portes ouvertes sont l’occasion de découvrir l’établissement, ses plateaux techniques, les formations et de rencontrer les formateurs et les apprentis.



Venez découvrir nos 18 formations réparties dans 5 secteurs de métiers :



- Commerce

- Santé et accompagnement

- Services

- Bâtiment

- Industrie

Ainsi que nos deux nouvelles formations BAC+2 qui ouvriront à la rentrée 2022 :



- Titre RNCP Gestionnaire d’Unité Commerciale (en partenariat avec CCI Campus Centre)

- BTS Collaborateur Juriste Notarial.