Déploiement du DAB+ : la radio numérique devient nationale

Vous pouvez déjà écouter Vibration en dab+ à Nantes et Mâcon, avant d’autres villes, près de chez vous, dès l’été 2022.

Écouter Vibration, c'est encore mieux en dab+

Au delà de pouvoir écouter votre station préférée partout en France sans changer de fréquence et sans coupure de son, les avantages du dab+ sont multiples. Il offre une qualité de son améliorée et vous donne également accès à de plus amples informations sur vos artistes. Il permet d’afficher par exemple des images ou les pochettes des chansons sur l’écran de votre poste.

Le dab+ est aussi gratuit, c'est de la radio. Pas besoin d'abonnement internet, 4G ou 5G.