Que risquez-vous à ne pas envoyer votre enfant à l’école ce vendredi 10 mai ?

Le pont de l’Ascension arrive, et avec lui, certainement quelques soucis. Ce vendredi 10 mai étant férié, nombreux sont ceux qui ont anticipé et qui ont donc posé cette journée pour profiter d’une période de congés plus longue. Mais une question se pose pour les parents : doivent-ils ou non envoyer leur enfant à l’école ?

La réponse est oui ! Il n’existe pas de motif valable aux yeux de l’Éducation nationale pour justifier une absence du simple fait qu’il s’agit d’un « pont » entre des jours fériés et le week-end. Pour l’administration, les seules raisons valables d’une absence restent les mêmes tout au long de l’année. Ainsi, il faut pouvoir justifier, par exemple, d’un enterrement, d’un mariage, d’une maladie etc..

Jusqu’à 135 euros d’amende

Certains seront cependant tentés de ne pas envoyer leur enfant à l’école ce vendredi. On ne va pas les blâmer, mais ces parents pourraient s’exposer à des sanctions. Car l’Éducation nationale prévoit tout d’abord des avertissements pour les parents ne respectant pas cette règle. L’enchaînement de ce type de fait peut ensuite conduire à une réunion entre parents et professeurs… et à terme, si cela se produit encore à répétition, vers des sanctions financières de 135 euros, qui peuvent être majorées.

On vous rassure, il est très rare que l’Éducation nationale en arrive à infliger des amendes aux parents pour de tels actes. Il est cependant bon de savoir qu’en cas d’absences non justifiées répétées, vous pouvez, en tant que parent, vous exposer à des sanctions un peu plus grave qu’un simple rappel à l’ordre.