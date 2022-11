Écouter Vibration, c'est encore mieux en DAB+

Au-delà de pouvoir écouter votre station préférée sans changer de fréquence et sans coupure de son, les avantages du DAB+ sont multiples. Il offre une qualité de son améliorée et donne également accès à de plus amples informations sur les artistes. Il permet par exemple d’afficher des images ou les pochettes des chansons sur l’écran du poste.

Et comme le DAB+ reste de la radio, c’est bien évidemment gratuit. Contrairement au streaming (écoute de la radio ou de musique sur internet), plus besoin d’internet, ni d’abonnement téléphonique.

Vibration est déjà disponible en DAB+ à Orléans, Poitiers, Tours, Le Mans, Angers, Mâcon-Cluny et Nantes.