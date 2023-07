Été 2023 : où se baigner dans l’Yonne ?

Le département ne manque pas d'endroits pour se rafraichir au bord de l'eau !

Baignade de Vermenton À 20 kilomètres d'Auxerre, la base de loisirs de Vermenton et sa zone de baignade en rivière vous accueille durant tout l’été. Un lieu ombragé et équipé de jeux pour enfants, parfait pour une sortie en famille ! Plus d’infos ici. Baignade de Vermenton, vers le camping municipal (89 270)

Lac du Bourdon Ce réservoir artificiel de 3 kilomètres de long et situé à quelques minutes de Saint-Fargeau propose une vraie parenthèse rafraichissante. En plus de la baignade, il est possible de s’adonner à la planche à voile, au paddle ou encore au canoë. Plus d’infos ici. À Saint-Fargeau, suivre la D485 jusqu’à arriver près du lac et de la plage (89 170)

Crédit: Puisaye Tourisme

Plage de Saint-Julien-du-Sault À Saint-Julien-du-Sault, entre Sens et Auxerre, profitez des 80 mètres de plage aménagés juste à côté du camping. La baignade est ouverte tous les jours en juillet et août et surveillée de 14h30 à 18h, sauf le mardi. Plus d’infos ici. Plage de Saint-Julien-du-Sault, 20 route du Villevallier (89 330)

Crédit: Tourisme Sens

Plage du Saucil À Villeneuve-sur-Yonne, installée sur la rive gauche de l'Yonne et face à la ville, la plage du Saucil est le lieu idéal pour profiter d'une baignade en eau naturelle ou se détendre et s'amuser les pieds dans le sable. La baignade est surveillée par des maîtres-nageurs sauveteurs en juillet et août, tous les jours de 13h à 19 h. Plus d'infos ici. Baignade la plage du Saucil, rue du Saucil à Villeneuve-sur-Yonne (89 500)

Crédit: Tourisme Yonne

Baignade de Mailly-la-Ville L'aire de loisirs de Mailly-la-Ville vous accueille avec baignade surveillée, jeux, aire de pique-nique, golf miniature, restaurant snack et véloroute à proximité. Plus d'infos ici. Baignade de Mailly-la-Ville, aire de loisirs (89 270)

Crédit: Tourisme Yonne

Cap Migennes Plage Sur le site de l'ancienne baignade à Migennes, Cap Migennes Plage vous propose de nombreuses animations pendant tout l'été au bord de l'Yonne. Plus d'infos ici. Parc de l'ancienne Baignade de Migennes (89400)

Crédit: Cap Migennes Plage