Festival Roads : un festival haut en couleur à ne pas louper

En effet, ce festival complètement gratuit et ludique revient le 31 mai de 12h à 23h afin de nous faire découvrir le monde des arts urbain. Construit par 19 étudiants en Master 2 Communication Événementielle et Digitale de l’IAE Orléans, le festival Roads est là pour faire vibrer les Orléanais en mettant en évidence le street art, la musique urbaine, la mode et la street food.

Au programme : des démonstrations sportives (danse et pogo stick freestyle), de la street food, un show musical (de 19h à 23h) et deux défilés de mode « c’est des domaines qui prendront de plus en plus d’ampleur dans le festival », nous explique Enola Dubuisson, cheffe de projet, nous rappelant que les défilés de mode ont pris place dans le festival pour la première fois l’an dernier. Des artistes seront là pour nous faire vivre leur art dans toutes ses formes. Cette année, il sera tourné vers la thématique de la biodiversité.

Révéler des talents invisibles

C’est l’occasion de découvrir des talents tant locaux que nationaux qui ne bénéficient pas de visibilité, et des arts peu connus du grand public. Pour cette édition, l’accent est mis sur la communication de messages puissants et sincères à travers des œuvres poignantes et colorées.

Le festival Roads est consacré aux arts urbains qui sont non codifiés, établis sans une structure prédéfinie. Ils permettent l’expression de chaque personnalité et individu en extérieur principalement dans une démarche de développement personnel et humain. Il s’agit finalement « d’une forme d’expression à part entière où chacun veut développer différents talents qui ne sont pas forcément reconnus par tout le monde » explique Enola Dubuisson.

Côté restauration, une innovation fait son apparition : deux food trucks aux cuisines très différentes, l’un brésilien (Nalu) l’autre coréen (Kimiko) avec des corn dogs principalement seront à découvrir.

Rendez-vous Place de Loire à Orléans pour un festival gratuit et ludique. Tout le programme est à retrouver sur le site de l'évènement.