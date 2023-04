Quand un événement allie le sportif et le caritatif, on fonce ! Ce dimanche 16 avril, les Foulées d’Orléans reviennent pour leur 8ème édition. Lancée en 2012 à l'initiative des salariés du Crédit Agricole Centre Loire, cette course à pied fait vibrer Orléans au rythme du sport.

Mais l'objectif principal est de soutenir de bonnes causes. L’intégralité des sommes perçues via les inscriptions sera reversée à trois associations caritatives : Laé d’Orléans, Trisomie 21 Loiret et Relais Orléanais. Depuis dix ans, les Foulées d’Orléans ont ainsi permis de récolter 93.000 euros à destination d’une quinzaine d’associations.

Semi-marathon, 10km, 5km ou parcours pour les enfants

Portées par cet objectif, les courses n’ont fait qu’attirer de plus en plus de participants chaque année. En 2022 par exemple, plus de 2.000 personnes avaient été au rendez-vous. Ce succès risque encore de se vérifier cette année avec les différents parcours ouverts aux inscriptions : semi-marathon, 10km ou 5km.

Les plus petits sont aussi les bienvenus sur les deux parcours non chronométrés de 1 et 2km. Pour être récompensés de leurs efforts, les enfants recevront une médaille après la ligne d’arrivée.