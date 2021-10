Avis à tous les fans des Simpson ! Platin Casino, un site de jeu en ligne hébergé en Grande-Bretagne, est à la recherche d’un.e candidat.e pour devenir « Analyste des Simpson ». En résumé : une personne pour visionner l’intégralité des 33 saisons du célèbre dessin animé américain, soit plus de 284 heures d’images.

Mais attention, la mission ne consiste pas simplement à se la couler douce devant un épisode. L’heureux.se élu.e devra analyser chaque détail et prendre des notes dans le but de prédire l’avenir. « C’est un phénomène bien connu : Les Simpson ont prédit des événements majeurs en avance, comme l’élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, la fraude de la viande de cheval en 2013, la pandémie de coronavirus (…). Nous nous sommes dit pourquoi ne pas voir si nous pouvons prédire ce que l’année 2022 nous réserve », détaille le site. Montant de la rémunération : £ 5000, soit environ 5 800 €. Le site s’engage également à reverser £ 75 supplémentaires, environ 88 €, au candidat pour les frais d’abonnement au service de streaming Disney Plus et la connexion WiFi.

Tout le monde peut postuler sur la page (ici) de Platin Casino jusqu'au 31 octobre 2021. Seules conditions : il faut impérativement être majeur (+18 ans), avoir un très bon niveau d’anglais et de « solides capacités rédactionnelles », avoir accès à une télévision ou un ordinateur, et « aimer les Simpson serait un plus, mais pas nécessaire ». À vos candidatures !