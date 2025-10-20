Kendji dévoile sa réédition « Vivre… Encore », un rayon de soleil au cœur de l’automne

Un an et demi après s’être lui-même gravement blessé par balle lors d’une dispute avec sa compagne, Kendji Girac est de retour ce vendredi 17 octobre avec une réédition de son dernier album au titre hautement symbolique, « Vivre… Encore ». Dans cette réédition, le gagnant de The Voice 2014, reste sur des sonorités qu’il connaît bien accompagné de sa célèbre guitare. C’est plutôt dans les textes que l’artiste se réinvente en adoptant une plume plus mature. Avec « Vivre… Encore », Kendji développe encore un peu plus sa volonté de renaissance auprès de son public. Après avoir publié J'ai pas les mots, un livre sur son combat et celui de sa famille contre l’illettrisme, le chanteur aux dix ans de carrière s’expose encore un peu plus. C'est peut-être une manière de faire le bilan, pour le chanteur gitan à qui il ne reste plus qu’un an avant la trentaine.

Avec ses 10 nouveaux titres, il promet de faire danser son public, comme à son habitude. Le chanteur sera d’ailleurs le 24 octobre prochain à Orléans, lors d’un showcase à la Co'met arena, après le match de l’équipe de handball des Septors. Dès janvier 2026, Kendji entamera sa tournée « Nos 10 ans », dans toute la France avec des dates au Mans le 1er février, à Angers le 7 février, à Orléans le 12 février ainsi qu’à Chartres le 30 mai et le 4 juin.