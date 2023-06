L’alerte enlèvement déclenchée pour retrouver Malek, 8 ans

L’alerte enlèvement a été déclenchée mercredi 7 juin dans la soirée pour retrouver une fillette de 8 ans, Malek, portée disparue à Dunkerque (Nord). L’enfant a les cheveux longs, noirs, bouclés et les yeux noirs. Elle pourrait se trouver en compagnie de son père, soupçonné de l’avoir enlevé. Ce dernier, prénommé Jamel, est âgé de 40 ans, mesure 1,84 m, a les cheveux noirs, une corpulence normale, porte des tatouages sur la nuque et le poignet et peut se trouver au volant d'une Renault Twingo verte immatriculée DM 485 GJ.

L’homme est par ailleurs soupçonné du meurtre de sa compagne, une femme de 29 ans retrouvée morte à son domicile. Trois enfants ont été découverts sains et saufs sur les lieux. Malek n’était pas la fille de la victime, mais d’une précédente union. Le suspect, de nationalité tunisienne, est défavorablement connu des services de police et de la justice.

"Si vous localisez l'enfant ou le suspect, n'intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à alerte.enlevement@interieur.gouv.fr", précise la police.