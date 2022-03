La 5e HRun se déroulera les 16 et 17 septembre à Vendôme

Il y avait eu Blois ou encore Chambord. L’édition 2022 de la HRun aura lieu les 16 et 17 prochains sur l’esplanade Rochambeau à Vendôme (Loir-et-Cher). Le festival solidaire et citoyen aura une nouvelle fois pour objectif de faciliter l’accès aux personnes handicapées au sport et à la culture.

Le vendredi soir, quatre groupes locaux se produiront sur scène. Au programme lesamedi après-midi, une course solidaire qui permettra aux participants valides et en situation de handicap d’être ensemble et de partager les valeurs du sport. Sur le parvis Rochambeau, la grande scène servira de podium pour la remise des prix.

Suivront dans la soirée, des concerts caritatifs. L’an dernier c’est le groupe Kyo qui était à l’affiche de la HRun. Pour cette année, le mystère plane encore. La programmation du festival sera dévoilée prochainement.