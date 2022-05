Le Festival Street-Art ROADS revient le 14 mai à Orléans

ROADS, c'est un événement convivial en plein coeur d'Orléans dont le but est de mettre en lumière le street art et la culture urbaine ! Le samedi 14 mai 2022, la célèbre Place du Martroi célèbrera à nouveau cet événement et accueillera toute la journée divers artistes et sportifs pour toute sorte de prestations hautes en couleurs. ROADS attend entre 7.000 et 10.000 visiteurs pour ce grand retour.

23 étudiants de l’IAE d’Orléans sont dévoués à l’organisation et la réussite du festival ROADS ! Cette équipe d'étudiant a repris le projet qui s'inscrit parfaitement dans le Master 2 Communication Événementielle et Digitale mention Sport & Culture dispensé par l'IAE. Et c'est les orléanais que les étudiants veulent marquer le retour de ROADS sur la Place du Martroi !