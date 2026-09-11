Le Orléans Bière Festival revient au Campo Santo pour sa 6e édition

Après cinq éditions, le Orléans Bière Festival (OBF) poursuit son aventure et investira une nouvelle fois le Campo Santo d’Orléans le 19 septembre prochain. Organisé par des bénévoles du Lions club Orléans Université et du Leo club Orléans Cenabum du Lys, le rendez-vous réunira cette année 36 brasseries venues de France et de l’étranger.

L’événement entend mettre en avant la diversité du monde brassicole, avec notamment Les Intenables, Fauve, Art is an Ale Brewing, la Brasserie Nautile, La Débauche et Moersleutel. Deux brasseries internationales seront également présentes : Moersleutel, venue des Pays-Bas, et Whiplash, venue d’Irlande. Plusieurs brasseries du Loiret et du Centre-Val de Loire seront aussi de la partie.

Une journée rythmée par la musique

Le festival ne mise pas uniquement sur les découvertes brassicoles. La musique accompagnera les festivaliers tout au long de la journée avec plusieurs formations et artistes.

La fanfare Zik'Autain, Pillowwhispers, Ivaanyh et SOFAZ se succéderont sur scène avant un DJ set assuré par New Events pour clôturer la journée.

Des foodtrucks seront également installés sur place, tandis que différentes animations viendront ponctuer l'événement. Parmi elles, le traditionnel concours du stand le plus fun, qui permettra au public de voter pour la brasserie ayant proposé la décoration ou la mise en scène la plus originale.

Un événement qui soutient des associations locales

L’OBF conserve par ailleurs sa dimension solidaire. Les bénéfices de cette édition seront destinés à la Maison des Familles d’Orléans ainsi qu’aux œuvres sociales LEO/Lions.

Le rendez-vous se déroulera le samedi 19 septembre, de 11h à 23h, au Campo Santo d’Orléans. L’entrée est annoncée à 6 euros, avec une billetterie disponible en ligne. Le festival étant consacré aux boissons alcoolisées, les règles d’âge et de consommation applicables sur place sont à respecter.

Une sixième édition qui réunira donc pendant une journée brasseries, musique, gastronomie, animations et solidarité au cœur d’Orléans.