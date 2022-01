Les jeux mobiles toujours plus tendances en 2022

Existant depuis de longues années, cette catégorie de jeux a gardé ses plus grands admirateurs à travers les générations. En 2022 encore, elle reste parmi celles enregistrant le plus grand nombre de consommateurs. Le Monopoly est parmi les titres les plus appréciés des gamers mobiles. C’est un grand classique créé aux États-Unis en 1929 avant d’être réadapté en version pour Android ou pour iOS. Son fonctionnement repose sur un système de vente/achat immobilier sur un parcours spécifique. Le but du jeu consiste à faire en sorte que les autres participants se trouvent en banqueroute. Pour atteindre cette fin, vous devez acquérir le plus de propriétés possibles.

Les jeux sociaux

En 2022, cette catégorie figurera toujours parmi les plus prisées. Dans ce contexte, des titres comme Uno se démarquent. Celui-ci est l’un des plus célèbres jeux de cartes depuis les années 1970. Réservée aux personnes âgées de 7 ans ou plus, une partie y afférente nécessite entre 2 à 10 participants. Le gagnant est celui qui arrive à se débarrasser le plus rapidement des cartes qui lui ont été attribuées. Pour information, chaque joueur s’en voit octroyer sept au début de chaque manche.

En outre, Mario Kart Tour constitue aussi cette année une entrée mobile très tendance. Développé par Nintendo, ce jeu peut être téléchargé sur les magasins d’application comme Apple Store, Google Play… Il met en scène tous les personnages incontournables de la firme japonaise. C’est entre autres le cas des frères Mario et Luigi, Koopa, Bowser, Peach, Yoshi, etc.

Quelques jeux très attendus en 2022

Outre ces jeux qui datent, les gamers mobiles pourront profiter d’autres nouveaux titres tout aussi intéressants qui arriveront cette année. Parmi eux, Grand Theft Auto : The Trilogy, et The Definitie Edition sont attendus.

Une sortie qui fera notamment grand plaisir aux admirateurs des GTA : San Andreas, Vice City, et III. Les gamers apprécieront également Battlefield Mobile, Star Wars Hunters, Just Cause : Mobile, Dragon Quest Keshi Keshi, Chrono Odyssey, etc.

Les gamers attendent aussi le F2P (free-to-play, ou gratuit à jouer) Final Fantasy VII : Ever Crisis. Retraçant les événements de la saga Final Fantasy VII, ce jeu sera disponible tant sur iOS que sur Android.