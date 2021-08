Un village convival prendra place sur le FestivalO’Tempo. On y retrouvera de quoi se restaurer pour les petites (et grandes) faims et soifs avec la présence de plusieurs food-trucks et bars (Bagels, Cuisine Française et Réunionnaise, Pizza, Hot Dogs...).

Le pass sanitaire sera obligatoire pour accéder au festival mais les organisateurs ont tout prévu ! Les personnes qui ne sont pas encore vaccinées pourront se faire dépister sur place. Un espace proposera des tests antigéniques en partenariat avec Ecolog.