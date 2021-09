Vibration : un meilleur son dans votre poste grâce au DAB+

Cette année, son déploiement connait une forte accélération. Grâce au dab+, vous pouvez écouter Vibration sur votre poste à Nantes, Mâcon ou encore Cluny, mais aussi bientôt dans d'autres villes en France : à Orléans, Tours, Poitiers... Et ailleurs dans nos régions !

On l’appelle souvent « la radio du futur ». Le dab+ est un nouveau mode de diffusion de la radio par les ondes avec un son digital qui procure un qualité inégalée . Loin d’être un nouveau venu sur le sol français, il est ainsi présent depuis 2014 à Paris, Marseille et Nice notamment.

Écouter Vibration, c'est encore mieux en dab+

Au delà de pouvoir écouter votre station préférée partout en France sans changer de fréquence et sans coupure de son, les avantages du dab+ sont multiples. Il offre une qualité de son améliorée et vous donne également accès à de plus amples informations sur vos artistes. Il permet d’afficher par exemple des images ou les pochettes des chansons sur l’écran de votre poste.

Le dab+ est aussi gratuit, c'est de la radio. Pas besoin d'abonnement internet, 4G ou 5G.

Comment écouter Vibration en dab+ ?

Contrairement au streaming (écoute de la radio ou de musique sur internet), vous n’avez plus besoin d’internet, ni d’abonnement téléphonique.

Pour pouvoir écouter Vibration en dab+, le premier réflexe est de vérifier si votre poste de radio, à la maison ou en voiture, est compatible. Pour le savoir, cherchez le logo « dab+ », facilement repérable.

Si vos anciens équipements ne sont pas équipés, aujourd'hui tous les récepteurs radio vendus dans le commerce doivent être compatibles. C'est la loi ! Qu'il s'agissent de postes fixes, mobiles ou des autoradios en voiture.

Les 5 avantages du DAB+ :

- Un son de qualité HD, équivalente au CD.

- La fin des grésillements, si fréquents en FM.

- Pas de fréquence à se rappeler. On choisit sa radio dans la liste sur son récepteur.

- Le dab+ est gratuit.