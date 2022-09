Pourquoi les casinos mobiles canadiens sont-ils si populaires ?

Par conséquent, le casino mobile a dépassé les casinos de bureau et les casinos terrestres, et cette tendance devrait se poursuivre. Dans ce guide, nous allons vous montrer 4 raisons pour lesquelles le casino en ligne est devenu populaire au Canada.

Quel est le potentiel des jeux d'argent au Canada ?

Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles plus de Canadiens vont jouer dans un casino en ligne mobile. Pour commencer, le code pénal canadien favorise les jeux en ligne, car il n'exclut pas les sites de jeux d'argent. En outre, les joueurs peuvent utiliser les canaux de jeu offshore et ceux autorisés par la Commission des jeux.

Les joueurs canadiens sont également exonérés d'impôts sur leurs gains. Seuls ceux qui considèrent les jeux d'argent sur Internet comme un emploi à plein temps ou qui tentent de gagner leur vie doivent payer l'impôt sur le revenu. Toutefois, si vous jouez à des jeux de casino à des fins de divertissement uniquement, vous n'aurez pas à payer d'impôts sur vos gains.

Les raisons pour lesquelles le casino mobile est populaire au Canada

Découvrez ci-dessous les raisons pour lesquelles de plus en plus de personnes jouent dans un nouveau casino en ligne canada :

1. Portabilité

Bien que les ordinateurs portables soient plus légers de nos jours, ils ne peuvent pas battre un smartphone en termes de portabilité. De plus, les utilisateurs d'iOS et d'Android au Canada peuvent simplement accéder à d'excellents jeux de casino à partir d'une application ou d'un navigateur.

Au fil du temps, les choses se sont améliorées. Lorsque Microgaming a lancé le tout premier logiciel mobile en 2004, de grands projets étaient déjà en cours de réalisation. Quelques années plus tard, le marché mobile domine le monde des casinos en ligne.

2. Casino mobile : commodité

Vous ne pouvez pas vous permettre un voyage de luxe à Vegas ? Vous n'avez pas envie de vous habiller pour aller dans votre casino local ? Aucun problème ! Le casino mobile peut vous permettre de jouer facilement avec de l'argent réel depuis le confort de votre maison. Ainsi, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un excellent smartphone et d'une connexion Internet solide et sécurisée !

De plus, soyez assuré que tous les joueurs canadiens qui décident de jouer à des jeux de casino mobile peuvent profiter de la même expérience. En bref, à aucun moment votre expérience ne sera compromise de quelque manière que ce soit. Vous pourrez toujours profiter des mêmes jeux, gagner des prix et vivre une expérience de casino proche et personnelle.

3. Technologie hautement avancée

Le casino apporte quelque chose de plus excitant à la table. Comme ces jeux sont alimentés par des technologies plus avancées, il est très facile pour l'utilisateur d'être complètement immergé. En effet, tout est question de graphismes nets, de fonctionnalités attrayantes, de connexion plus rapide et d'une expérience globale mémorable.

Pensez à tous ces moments classiques de vos jeux préférés : la roulette qui tourne, le mélange des cartes, la tension, etc. Vous pouvez vivre tout cela et bien plus encore dans de nombreux jeux de casino mobile. De plus, tous les jeux sont rigoureusement testés sur des appareils mobiles et de bureau avant d'être proposés au public.