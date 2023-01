Pourquoi les meilleurs sites web de people sont si célèbres ?

Vous aussi, vous vous intéressez à l’actualité des peoples ? Alors vous devez aimer acheter la presse spécialisée ou vous rendre sur les blogs ou sites web spécialisés dans la rubrique people. Gala, Voici, Closer, Purepeople… Ces magazines ou sites internet ont les bonnes recettes pour donner envie aux gens de lire ou cliquer sur les articles. Peut-être vous demandez-vous aussi comment ils parviennent à susciter cet engouement et cet engagement autour de leurs articles ? Si vous aussi, vous souhaitez créer un site internet, cet article va vous aider à comprendre les mécanismes des sites web people. Pour que vous soyez vous aussi un blogueur hors pair spécialiste de la question.

Une belle interface

Pour attirer du public, un site web doit posséder une interface chaleureuse. Si vous envisagez la création d’un site web, gardez toujours en tête que vous devez le rendre attractif. Surtout si vous souhaitez parler d’une actualité people. Vous remarquerez que les sites web en lien avec l’actualité de vos stars préférées ont toujours une police d’écriture assez dynamique et plutôt attirante pour l’œil. Le but est d’interpeller le lecteur et de créer un design enthousiaste afin de donner envie aux gens de rester sur votre page.

Globalement, le design est important dans toutes les catégories de site web tout comme l’identité graphique (choix des couleurs, de la typographie, des formes, etc.). Cette marque visuelle est la première qui attire l’œil, c’est donc important de soigner son entrée vis-à-vis des lecteurs potentiels.

Des contenus pointus

La qualité des contenus sera toujours le cœur de votre préoccupation. Vous ne pourrez jamais vous démarquer si vous publiez des contenus puisés ailleurs, sans aucune plus-value. Si par exemple vous n’avez pas d’infos exclusives, à vous de trouver d’autres moyens de parler d’actualité des stars. Créez des débats, sondages ou jeux autour de certaines actus pour susciter l’engagement de votre communauté. Ce qui intéresse avant tout les gens qui lisent l’actualité people, c’est de se sentir proche de leurs stars préférées ou au contraire de scruter le moindre faux pas des personnalités qu’elles aiment le moins. Vous devez donc être pertinent et toujours vous souvenir que ce qui compte avant tout, c’est le sujet dont vous parlez.

Sur la forme, soyez aussi rigoureux. Un contenu écrit truffé de fautes va être considéré comme moins pertinent et perdre en crédibilité. Vous devez donc vous assurer de produire de la qualité en utilisant un correcteur automatique par exemple ou mieux, en faisant relire vos textes par des professionnels.

Le référencement, la clé pour exister

Lorsque vous créez un site web, vous devez toujours savoir que le référencement SEO va être la clé pour attirer du trafic sur votre site. En effet, il va vous permettre d’apparaitre sur les moteurs de recherche. Comment ça marche ? Vous devez repérer quels sont les mots-clés qui sont les plus recherchés en fonction de la thématique que vous abordez. Google Ads, Ubersuggest ou Spyfu sont par exemple autant d’outils gratuits qui vous donnent la possibilité de trouver les meilleurs mots-clés à mettre en avant dans vos contenus et titres pour gagner en visibilité.

L’importance de la titraille

Les titres sont aujourd’hui le nerf de la guerre pour exister sur le web. Comme évoqué dans le paragraphe précédent, ils doivent obligatoirement inclure les mots-clés référence pour pouvoir gagner en visibilité. Mais, vous l’avez sûrement constaté, ils doivent aussi susciter de l’engagement chez les potentiels lecteurs. Pour cela, il faut ménager le suspense en donnant envie de cliquer sur l’article. Par exemple, cela pourrait donner : La princesse de Syldavie sous le choc, ces révélations qui vont bouleverser le pays. Ce type de titre suscite instantanément la curiosité chez une personne qui veut en savoir plus : pourquoi cette princesse est-elle choquée et comment le pays va être bouleversé ? Cette pratique, parfois contestée en termes de déontologie, est très courante dans les sites web de people.

La vidéo, un incontournable pour attirer du trafic

La vidéo est un moyen incontournable pour gagner en visibilité sur le web. Aujourd’hui, le taux d’engagement est supérieur sur les articles avec vidéo. Cela veut dire que les gens cliquent plus facilement sur un article grâce à la vidéo, sans pour autant visionner la vidéo. Cet attrait pour l’image est naturel et il est donc important d’en prendre conscience.

Pour cela, vos vidéos doivent être de bonne qualité. Vous pouvez utiliser du matériel simple comme un smartphone, mais réussir derrière à réaliser un bon montage. Pour cela, il est conseillé de respecter plusieurs étapes essentielles. D’abord, définissez votre sujet et votre angle concernant ce sujet : de quoi traitez-vous et pourquoi ? Ensuite, il est impératif de prendre de belles images en filmant de manière stable. Puis, vous devez savoir réaliser un bon montage en vous rappelant toujours que plus la vidéo est courte, plus elle a de chance d’avoir un impact. Enfin, restez cohérent dans le choix des sons et musiques pour apporter un vrai plus à votre ensemble.

Vous l’aurez compris, la recette pour créer son site internet en lien avec l’actualité people est relativement facile. À vous de jouer maintenant pour trouver une idée sympa et originale qui va plaire à votre communauté !