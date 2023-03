L’année 2023 peut-elle marquer un tournant dans l’histoire du jeu vidéo sur smartphone ? Ces derniers mois, le lancement de la nouvelle Playstation de Sony a marqué un évènement dans le monde du gaming. Les projecteurs ont été davantage braqués sur les consoles de salon, provoquant un léger essoufflement du smartphone. Selon un rapport du cabinet spécialisé Newzoo, le secteur du jeu sur mobile a ainsi perdu plus de 6% l’an dernier, une première depuis la démocratisation du smartphone.

Malgré cette petite baisse de forme, le téléphone reste la console la plus pratique à utiliser au quotidien. Dans les transports, sur son canapé et jusqu’aux toilettes, il est toujours avec nous et c’est pourquoi des jeux continuent de se développer sur ce support. En 2022 par exemple, le jeu Marvel Snap a prouvé que le mobile avait de beaux jours devant lui en étant élu jeu mobile de l’année.

Les roulettes en ligne, une valeur sûre

Bien évidemment ce type d’application est incontournable, mais dans un autre style tout aussi sollicité des joueurs, les roulettes en ligne constituent également un attrait particulier. Déjà, elles permettent aux joueurs de ne pas se déplacer. En plus, le casino virtuel est, lui, ouvert toute la journée et à tout moment de l’année.

Que vous soyez sur mobile ou ordinateur, le guide pour jouer à la roulette en ligne permet de tout savoir sur ce mode de jeu. Se renseigner est en effet très important pour tenter de maximiser ses chances.

Même une fois toutes les règles en tête, il faut atterrir sur le bon site : trouver un casino en ligne sérieux, qui vous conviendra selon l’affichage, le service clientèle… Grâce à Casino-Area.com, il est possible de se renseigner sur les nombreux bonus offerts selon les sites.

2023, le retour d’un géant du secteur

Au-delà des roulettes en ligne, le monde du jeu sur smartphone pourrait être boosté par le retour d’un poids lourd en 2023 : Pokémon. La franchise vient d’annoncer le lancement pour l’été de “Pokémon Sleep”, un jeu novateur, censé aider les joueurs à améliorer leur sommeil. “Plus vous dormirez longtemps, plus votre score sera élevé le matin”, explique la Pokémon Compagny. Les smartphones vont alors permettre d’analyser le sommeil du joueur. Et faire décrocher les joueurs de leur écran ?

Les amoureux d’Harry Potter ne seront pas en reste non plus. Après le carton d’”Hogwarts Legacy” en ce début d’année, le jeu “Magic Awakened” est attendu dans les prochains mois. Enfin, si vous préférez l’univers de Star Wars, vous pourrez aussi embarquer les sabres lasers des Jedi dans votre poche, puisque le “Star Wars : Hunters” devrait bien sortir cette année. Sa sortie avait été repoussée il y a quelques mois par l’éditeur, le temps de peaufiner les détails.