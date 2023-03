Kiona de The Voice 2023 : "C'était incroyable !"

Kiona, c’est ton père qui t’a inscrite à The Voice. Est-ce que c'est toi qui lui avait demandé, ou c'est lui qui avait pris l'initiative ?

Alors au départ, c'est moi qui ai demandé à mon père. J'ai dit que je voulais vraiment faire un projet beaucoup plus gros maintenant, que je m'intéressais vraiment à la musique. J'étais sûre et certaine de vouloir en faire mon métier et que je voulais entreprendre quelque chose de beaucoup plus important. Je lui ai parlé de The Voice et je me suis dit « même si je n'ai que seize ans, j'ai envie de tenter l'aventure et il vaut mieux maintenant que plus tard ». Au départ, il n'a pas forcément pris la chose très au sérieux. Et puis, du jour au lendemain, il m'a inscrite.

Alors, on dit souvent qu'il y a beaucoup d'étapes pour les pré-sélections. Comment cela s’est passé ?

J'ai eu de la chance. J'ai été prise en fin de casting. C'est à dire que tous les autres castings, toutes les autres étapes, je ne les ai pas vraiment faites. J'ai fait le premier devant Bruno Berberes et j'ai directement été prise. Le lendemain, je devais remonter sur Paris pour faire une répétition avec le pianiste et une semaine après j'allais passer le casting final devant Universal Studios et TF1, avant les auditions à l'aveugle. Donc, pour ma part, ça s'est passé super rapidement.

Et concernant l'émission en elle-même, comment ça se passe ? Il y a des répétitions ?

Alors oui, il y a des répétitions. On a un coach vocal qui nous aide à travailler notre notre chanson, notre posture, à gérer notre stress, à répondre à toutes les questions aussi. Avec les musiciens ou le pianiste qui nous accompagne, on travaille notre chanson. On a aussi une répétition avant, sur le plateau, pour voir aussi comment c'est fait, histoire qu'on ne soit pas totalement jeté sur scène.

Sur scène, face au public et au jury, qu'est ce qui se passe dans ta tête ?

Sur le moment, j'étais assez stressée parce que je me suis souvenue qu'il y avait ma maman dans le public, qu'il y avait mon père aussi dans la family Room. Le public à vrai dire, ce n’est pas forcément ça qui m'a stressée. Et justement, je ne sais pas si certaines personnes l'ont remarqué, mais j'ai plus chanté pour le public et pour exprimer ce que je voulais, que forcément faire retourner les coachs. Enfin, j'ai vraiment pris la chose de cette façon et au final, le fait d'avoir vraiment été moi-même et d'être venue avec ce que j'avais à donner, ça a plu aux coachs qui se sont tous retournés.

Les quatre coachs se sont retournés, même les cinq puisqu'il y a Bigflo et Oli. Qu'est ce qui t'a fait choisir Vianney ?

Les choses que les coachs m'ont dites, c'était tout simplement incroyable ! Je ne m'attendais pas à avoir des retours aussi positifs et autant de conseils. Mais ça y est, j'ai gagné The Voice pour moi ! (rires). Mais… je ne sais pas… avec Vianney il s'est vraiment passé quelque chose. Ce n'était pas forcément le coach que j'avais prévu de choisir, que je préférais, mais j'ai vraiment suivi mon cœur et il m'a sorti tellement de jolies choses. Il a proposé de me guider vraiment, que ce soit dans The Voice ou même pour plus tard, d'être un mentor pour moi. Et c'est vrai que moi, étant si jeune, je me cherche aussi encore un peu sur mon style musical, ce que j'ai envie de faire si je veux réussir ou pas.

On n'a pas le droit de dire ce qui va se passer prochainement pour toi dans l'aventure The Voice, parce que tout est enregistré, on le sait tous. Mais, c'est quand la prochaine étape pour toi ?

La prochaine étape, ce sont les battles. Elles se dérouleront après toutes les auditions à l'aveugle. Donc là, il reste encore cinq auditions à l'aveugle je crois, ou peut-être un petit peu plus. Et puis après ça, on va pouvoir commencer l'étape des battles.

Quels sont tes projets en dehors de The Voice ?

Alors pour l'instant, je dois avouer que je me suis vraiment consacrée à The Voice. Cette année, j'ai le bac de français, donc je me suis aussi beaucoup concentrée sur mes études. C'est pour moi la première chose, c'est primordial. The Voice, ça nous a ouvert énormément de choses, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le plan social aussi. Donc j'apprends à gérer tout ça, parce qu'il y a plein de personnes qui viennent me parler, des personnes qui me demandent beaucoup de choses, des interviews justement, des sorties, des projets.

Si tu devais faire un featuring avec un(e) artiste français(e), ça serait qui ?

Je suis tellement indécise, Il y en a tellement. Je dirais sincèrement La Zarra. C'est vraiment une chanteuse avec qui j'aimerais énormément chanter. Et j'aime beaucoup Yseult.

Si on te donne carte blanche pour sortir un titre ça serait quoi ? Dans quelle langue, dans quel style et pour raconter quoi ?

En Français. Sur quel style ? Je dirais de la pop, de la variété, un mélange de techniques vocales de Beyonce et de rythmiques… sur quelque chose que j’ai écrit, soit qui m’inspire, soit que j’ai vécu.