Mission Impossible 7 : Tom Cruise dévoile la cascade "la plus dangereuse jamais tentée"

Des images des coulisses diffusées pour l’occasion montraient Tom Cruise se préparant pour ce tour de force avec plus de 500 sauts en parachute et quelque 13 000 sauts à moto, avant de se rendre sur une falaise norvégienne.

"C’est de très loin la chose la plus dangereuse que j’ai jamais tentée", a lancé Tom Cruise, 59 ans, en présentant cette cascade. "Nous y travaillons depuis des années", a précisé l’acteur, expliquant qu’il s’agit d’un "saut à moto depuis une falaise suivi d’un saut en base-jump". "J’ai voulu faire ça depuis que je suis tout petit", a-t-il ajouté.

Le réalisateur du film, Christopher McQuarrie, suit la scène avec anxiété jusqu’à ce que l’acteur ouvre son parachute et se pose sain et sauf, avec cette analyse : "Je pense que je peux rester sur la moto un peu plus longtemps."

Tom Cruise, l’une des plus grandes stars d’Hollywood, est connu pour effectuer lui-même la plupart des cascades de ses rôles. Il s’était d’ailleurs brisé la cheville durant le tournage du précédent film mettant en scène le personnage d’Ethan Hunt, Mission impossible : Fallout.

Il y a quelques jours, l’image d’une autre cascade, réalisée en une seule prise avait enflammé les réseaux sociaux : Un train lancé à pleine allure plongeant dans le vide avait pu être capté pour plusieurs fans.