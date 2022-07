Tour Vibration 2022 à Châteauroux, le 2 septembre

Les artistes présents :

Black M se fait connaître avec le groupe Sexion d'Assaut dont il est un des membres fondateurs. Il sort un premier album en 2014, "Les yeux plus gros que le monde", qui rencontre un grand succès. Black M proposera son quatrième album "La Légende Black" en fin d'année et pour lancer les festivités, le rappeur a récemment sorti "On va Yeke".

Lucenzo

Auteur, compositeur et interprète, Lucenzo est un artiste latino et lusophone reconnu qui a baigné dans le monde du Reggeaton depuis son enfance. Il a créé un style nouveau et innovant : la fusion de musiques angolaise et portugaise, avec des chansons en portugais, espagnol et anglais. Le résultat est exceptionnel et donne naissance au dance floor Kuduro.