Tour Vibration 2022 aux Terres de Jim à Outarville, les 9, 10 et 11 septembre

Lieu Site Innov Agri

45480 Outarville

Pour la première fois de son histoire, le Tour Vibration fera étape aux Terres de Jim à Outarville, à seulement 45 minutes d'Orléans ! Au programme : deux soirées événements vendredi 9 et samedi 10 septembre, avec pas moins de 13 artistes annoncés. Vendredi dès 19h30 : rendez-vous pour une soirée 100% électro avec Aazar, Boris Way, Feder, Pascal Letoublon et Sound of Legend ! Samedi dès 19h30 : rendez-vous pour une soirée familiale avec Amir, Céphaz, La Petite Culotte, Lucenzo, Ridsa, Sara & Rania et Shy'm ! Vous le savez, mais on vous le rappelle quand même : le Tour Vibration est un événement gratuit !

Les artistes présents :

Aazar DJ et producteur originaire de Paris. Spécialiste de la trap, il est devenu célèbre grâce à des morceaux comme "Siren" (avec The Chainsmokers) et "Diva" (avec Swae Lee et Tove Lo). Aazar a notamment remixé ou collaboré avec DJ Snake, Skrillex et Yellow Claw.

Amir Révélé d’abord dans l’émission "The Voice", Amir a défendu par la suite les couleurs de la France à l’Eurovision en 2016, et finit sixième. Il a su s’imposer comme l’un des artistes francophones les plus populaires notamment avec son dernier titre dévoilé au printemps dernier "Ce soir".

Boris Way Originaire de la Côte d'Azur, Boris Way est un producteur de musique électronique et DJ basé à Paris comptant plus de 50 millions de streams dans le monde. Boris a profité des périodes de confinement pour devenir l'un des DJ les plus actifs du territoire français durant l'été 2021. Et il s’est lui aussi laissé emporter par la vague Stranger Things en réalisant une version remixée de "Running Up That Hill" de Kate Bush qui connaît un énorme succès.

Céphaz Après une enfance de globe-trotter, Céphaz arrive en France à 18 ans. Lauréat d’un tremplin dédié aux jeunes artistes, il est révélé au grand public, en 2020, avec son premier single "Depuis toi". Il est revenu au printemps 2021 avec "On a mangé le soleil", qu’il a défendu aux sélections françaises de l'Eurovision 2021 ! En mars dernier, Céphaz officialise son talent avec la sortie de "L’homme aux mille couleurs", son tout premier album qui retrace son parcours.

Feder Avec son style de musique mêlant la pop et les sons électroniques, Feder, le DJ français a produit 19 singles, de nombreux remixes et a même composé des chansons pour Mylène Farmer. Il cumule à ce jour 420 millions de vues sur Youtube faisant rayonner le savoir-faire à la française.

La Petite Culotte Jeune Ajaccien plein de ressources, Vincè Colonna chante dès ses 18 ans. Son nom de scène est un clin d’œil au restaurant qu’il avait ouvert à Bonifacio du même nom et où la musique était très présente. Il a profité de l’arrêt dû aux confinements pour travailler sur un « remake » de la célèbre chanson légèrement paillarde "La goffa Lolita", à découvrir !

Lucenzo Auteur et interprète, Lucenzo, d'origine franco-portugaise, est un artiste latino et lusophone reconnu qui a baigné dans le monde du Reggeaton depuis son enfance. Il a créé un style nouveau et innovant : la fusion de musique angolaise et portugaise, avec des chansons en portugais, espagnol et anglais. Le résultat est exceptionnel et donne naissance au dancefloor Kuduro.

Pascal Letoublon Pascal Letoublon se passionne très tôt pour la musique et s’immisce tout d’abord dans le métal. D’un tempérament éclectique, il s’oriente vers la musique électronique et la musique assistée par ordinateur. Au cours de l’année 2021, Pascal Letoublon sort le single "Feelings Undercover". Il enchaîne également avec les remixes des chansons "Taboo" d’Alana Rich et "Right Now" de Sophie and the Giants. Puis, il souhaite par la suite s’essayer à la dance music.

Ridsa D’abord repéré sur YouTube, c'est sa collaboration avec Willy William et le batteur canadien Ryan Stevenson qui lui a donné son premier succès avec "Je n’ai pas eu le temps" en 2013. Ridsa revient en 2022 avec son sixième album et dévoile le single "Santa Maria" pour le promouvoir.

Sara & Rania Passionnées par le chant depuis petites, les deux jeunes Blésoises sont révélées par une émission musicale renommée en 2020 où elles ont ébloui les membres du jury et le public jusqu’en final. Après l’Olympia le 16 mai, elles se sont produites les 30 et 31 mai à La Cigale avec leur nouveau titre "Parano".

Shy'm Shy'm s'est faite connaître du grand public durant l'année 2006 grâce à son duo avec K-Maro sur le titre "Histoire de Luv". Aujourd'hui, c’est l'une des valeurs sûres de la chanson française et ses singles se retrouvent régulièrement en tête avec notamment "Et alors". En automne 2020, la chanteuse annonce à travers la sortie de son titre "Boy" sa grossesse. Dans son prochain album qui sortira au cours de l’année, une chanson lui sera dédiée.