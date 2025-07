Tour Vibration 2025 : les premiers artistes dévoilés !

Après avoir rassemblé 143 000 spectateurs l’an dernier, le Tour Vibration revient pour quatre dates exceptionnelles, chaque samedi de septembre à Sorigny, Châteauroux, Romorantin et Le Mans. Les premiers artistes vous sont révélés dans cet article !

Ce lundi matin, et pour bien commencer la semaine, on vous dévoile les premiers artistes attendus pour le Tour Vibration 2025, le plus grand rendez-vous musical gratuit des Pays de la Loire et du Centre-Val de Loire. D’autres seront annoncés pendant l’été. A l’aérodrome de Sorigny le 6 septembre, Boulevards des Airs, Keen’V, Linh et Naza feront vibrer le public. Boulevard des Airs Boulevard des Airs se fait remarquer au fil des années avec un savant mélange de pop, de chanson française et de sonorités latines. Le groupe connaît une large reconnaissance en 2015 avec l’album « Bruxelles », porté par le succès du titre « Emmène-moi ». Depuis, il multiplie albums, enflamme les scènes et rassemble une communauté toujours plus nombreuse. En 2025, Boulevard des Airs revient sur le devant de la scène avec « Là où tout commence », un nouveau projet salué par le public, et une tournée des Zéniths qui affiche complet. Le groupe affirme plus que jamais son rôle central dans la pop francophone.

Keen’V Révélé en 2012 avec son mélange de pop et de reggae, Keen’V s’impose depuis comme la star des hits aux sonorités estivales que l’on aime écouter au bord de la piscine. En 2024, après une dizaine d’albums, Keen’V fête ses 15 ans de carrière en tournée avec son dernier album « Équilibre ». En 2025, il prolonge l’aventure avec une nouvelle tournée d’été et tease déjà un prochain projet aux sonorités plus personnelles.

Linh Influencée par des artistes comme Billie Eilish et Eminem, Linh s’est fait connaître en participant à l’émission The Voice : La Plus Belle Voix et en collaborant avec Sacha Tran. En 2022, elle confirme ses ambitions avec la sortie de son single « Immortelle » et travaille sur un premier album EP. Linh a également été repérée par le label Black Star Music de Gims, ce qui lui a permis d’assurer des premières parties de concerts importants. En 2025, elle poursuit son ascension avec le titre « J’avoue », un succès sur les plateformes, et intègre la sélection Deezer Next, qui met en lumière les talents de demain.

Naza Repéré en 2015 par Youssoupha, Naza émerge au sein du label Bomayé Musik avec un style unique, entre rumba congolaise, rap et afro. Devenu un hitmaker incontournable avec « Sac à dos », « MMM » ou encore « Jolie bébé » en duo avec Niska, il multiplie les certifications. En 2024, son album « Nazaland » confirme son statut. Il enchaîne en 2025 avec « On va », et une tournée estivale qui culminera avec un show à guichets fermés à l’Accor Arena. Figure populaire de la scène urbaine, il continue de faire danser toutes les générations.

Le 13 septembre, au boulodrome de Châteauroux, FDMV, Jeck & Carla, Kendji et Zaz enflammeront la scène. FDVM FDMV, duo français formé en 2023 par Florent Denecker et Victorien Mulliez, s’est rapidement fait une place sur la scène électro grâce à leur énergie contagieuse. Après avoir débuté en organisant des soirées, ils explosent en 2016 avec leur remix de « Katchi » d’Ofenbach. Leurs morceaux « Brightest Light » et « Make It Right » enflamment les pistes et cumulent des millions de streams, les propulsant sur des festivales de renom. En 2020, le duo se sépare mais Florent reprend le flambeau en solo. Aujourd’hui, FDVM continue de séduire grâce à ses productions et ses performances toujours aussi festives.

Jeck & Carla Jeck, jeune artiste du Sud de la France, se fait connaître sur TikTok avant de marquer les esprits dans l’émission The Voice : La Plus Belle Voix en 2023. En duo avec Carla Lazzari, finaliste de l’Eurovision Junior 2019, ils signent le tube « M’envoler », rapidement certifié disque d’or. Leur complicité artistique touche un large public. En 2025, ils dévoilent une version acoustique du titre plébiscitée sur scène. Leur tournée passe par La Cigale confirmant leur ascension parmi les nouveaux visages incontournables de la pop francophone.

Kendji Kendji a révélé son talent en 2014 dans l’émission The Voice. Il fusionne avec succès pop, flamenco et musique gitane, créant un univers à la fois original et entraînant. Son premier album éponyme connaît un succès fulgurant, suivi de nombreux tubes et de tournées à guichets fermés. En 2025, Kendji poursuit son évolution musicale avec la sortie de son nouvel album festif « Fiesta Gitana » et prépare une tournée qui promet d’embraser les scènes françaises.

Zaz Zaz, révélée en 2010 avec l’incontournable « Je veux », bouscule les codes de la chanson française en fusionnant jazz, musique du monde et pop. Elle conquiert le public international, enchaînant les tournées aux quatre coins du monde. Lauréate de plusieurs Victoires de la Musique, elle revient en 2025 avec un sixième album intime porté par les titres « Sains et saufs », et « Je pardonne ». Coach dans l’émission The Voice : La Plus Belle Voix en 2025, elle entame une nouvelle tournée mondiale fidèle à son esprit libre et engagé.

Au Parc des expositions de la Pyramide de Romorantin le 20 septembre, les spectateurs profiteront des performances d’Amel Bent, Amir, Ridsa et Santa. Amel Bent Révélée en 2004 dans Nouvelle Star, Amel Bent marque les esprits avec « Ma philisophie », un titre devenu un hymne générationnel. Depuis, elle enchaîne les albums et les collaborations, construisant une carrière solide entre soul, R’n’B et variété. Son huitième album « Minuit une », sorti en 2025, explore un répertoire plus intime et mature. Une grande tournée l’emmène à la rencontre de son public. Coach emblématique dans l’émission The Voice : La Plus Belle Voix, Amel Bent est une figure centrale de la scène française.

Amir Découvert dans l’émission The Voice : La Plus Belle Voix en 2014, Amir a représenté la France à l’Eurovision en 2016 et décroche une brillante 6e place. Son style pop fédérateur séduit immédiatement : « Addictions », « Ressources » et « C Amir » deviennent des albums à succès, portés par des titres comme « J’ai cherché » ou « Longtemps ». En 2025, il lance le « C Tour », avec un concert évènement à l’Accord Arena. Entre projets musicaux et apparitions télévisées, Amir confirme son ancrage durable dans le paysage musical français.

Ridsa Originaire d’Orléans, Ridsa se fait connaître en 2010 sur YouTube avec ses premiers morceaux entre rap, pop urbaine et reggaeton. Très vite, il impose son style romantique et solaire, enchaînant les succès avec « Pardon », « Là c’est die » ou encore « Santa Maria », cumulant des centaines de millions de vues. En 2025, il revient avec l’album « Verano », porte par les sonorités latines et le single « Me Enamoré ». Déjà disque d’or, l’album annonce une tournée événement à l’automne : le Verano Tour, avec un passage très attendu à l’Olympia.

Santa Ancienne voix du groupe Hyphen Hyphen, Santa se lance en solo en 2022 avec l’EP « 999 ». Son premier album « Recommence-moi », sorti en 2024, est salué par la critique et récompensé aux Victoires de la Musique. Elle multiplie les apparitions remarquées : hymne des JO, participation aux Enfoirés, et performances vibrantes sur scène. En 2025, elle entame une grande tournée des Zéniths.

Enfin, le Tour Vibration s’achèvera en beauté le 27 septembre au Mans, au parking des Quinconces, avec Helena, Keblack, Trinix et Vitaa.. Helena Découverte en 2023 sur le plateau télé de la Star Academy, Helena connaît un succès fulgurant en 2025 avec son premier album « Hélé », qui se classe n°1 en France et en Belgique dès sa sortie. Véritable phénomène, elle enchaîne les concerts à guichets fermés, dont un Olympia en juin, dans le cadre d’une tournée des Zéniths. Figure montante de la pop francophone, Helena conquiert un public toujours plus large grâce à son énergie et son univers unique.

Keblack Originaire de Nogent-sur-Oise, Keblack connaît un franc succès en 2016 avec « J’ai déconné », un titre rapidement devenu viral. Son style afro-urbain authentique séduit le public. Depuis, il enchaîne les tubes et multiplie les collaborations avec Naza ou Black M. En 2025, son album « Focus » est certifié disque d’or quelques semaines après sa sortie. Les singles « Mood » et « Melrose Place » tournent en boucle sur les radios. Il entame une tournée internationale, avec un passage remarqué au Zénith de Paris et dans les plus grands festivals.

Trinix Nés à Lyon, Josh et Loïs forment Trinix, un duo électro suivi par des millions d’abonnés sur les réseaux. Leurs remixes viraux les propulsent sur le devant la scène internationale. En 2025 , leurs morceaux « Aje » et « Vaitimbora » explosent sur les plateformes. De Garorock à Tomorrowland, ils font danser les foules dans les plus grands festivals. Un concert événement est prévu au Zénith de Paris, confirmant leur statut d’ambassadeurs de l’électro made in France.

Vitaa Qui n’a jamais chanté à tue-tête son feat mythique avec Diam’s, « Confessions Noctures", devenu un classique pour toute une génération ? Depuis, Vitaa s’est imposée comme une figure incontournable de la scène musicale francophone. En 2023, elle a poursuivi sa carrière solo après le succès de son duo avec Slimane, qui a vendu plus de 1 million d’exemplaires de l’album « VersuS ». Son dernier album, « Sororité », sorti en 2023, a été acclamé et a cumulé des millions de streams. En 2025, elle enchaîne les dates avec une grande tournée des Zéniths et prépare déjà de nouveaux titres très attendus par ses fans.