Le jeu de roulette n’est plus un jeu à présenter vu sa célébrité auprès des joueurs de casino. Par contre si vous n’êtes pas encore familier avec le monde des jeux d’argent vous risquez de vous perdre dans cet univers. Sur des sites dédiés à la roulette comme sur le site officiel de roulette77, vous pouvez tout un tas d’informations sur l’univers de la roulette. Ici nous parlerons des différentes variations de la roulette en ligne.

Les variantes de base la roulette

En faisant un petit tour sur les casinos en ligne, vous trouverez à coup sûr des dénominations comme american roulette ou roulette américaine, roulette française, roulette européenne. Ce sont les variantes de base des roulettes en casino terrestre mais aussi celles qui sont en ligne.

Les roulettes américaines en ligne

La roulette américaine en ligne est une variante de la roulette dont le roue compte 38 numéros. Cette roue compte des cases de couleur noir et rouge numérotée de 1 à 36 et deux cases vertes le 0 et le 00. Sur ce type de roulette l’avantage maison est de 5,26% et le TRJ de 94,74%. Du fait qu’il y a plusieurs développeurs de jeux de roulette, vous pouvez retrouver de nombreux jeux se basant sur cette version.

Les roulettes européennes en ligne

C’est la version la plus populaire de la roulette. Vous pouvez également retrouver de nombreux jeux se basant sur cette version. Sa popularité est dû au fait qu’elle est plus profitable aux joueurs. Elle ne compte que 37 cases numérotées qui ne contiennent qu’un seul zéro. Cela implique que l’avantage de la maison est réduit à 2,7% sur cette version et le TRJ est de 97,3%.

Les roulettes françaises

La roulette française est assez similaire à la roulette européenne. Vous avez toujours les 37 cases numérotées de 0 à 36 et la même composition de table. La différence entre les deux versions réside principalement dans l’ajout de règles supplémentaires pour la roulette française. Vous avez les règles de “la partage” et “en prison” qui offrent aux joueurs un petit avantage augmentant le TRJ à plus de 98%.

Parmi les trois variantes de base, la roulette française est celle qui offre le plus de chance aux joueurs de gagner à condition de trouver un casino de roulette qui propose les règles supplémentaires. La plus répandue reste les roulettes européennes. Vous pouvez le trouver sur des sites comme Roulette77.de et sur tous les casinos en ligne.

Les types de jeu de roulette

De façon global, que ce soit des roulettes américaines, européennes ou françaises, vous avez 2 types de roulettes en ligne : les roulettes RNG et les roulettes en direct.

Les roulettes RNG sont les plus répandues sur les casinos en ligne. Quel que soit le titre du jeu de roulette, la roulette RNG consiste à jouer sur un programme de jeu dont le résultat est déterminé par la RNG. Ici vous êtes sûr face à l’écran.

Les roulettes en direct sont des jeux de roulette réaliste. à l’écran vous avez une vraie table de roulette filmée depuis le studio du développeur du jeu. Vous avez également un vrai croupier avec qui vous pouvez interagir en temps réel.