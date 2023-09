« Cette fois-ci, ce sera différent ». Ou pas... Joe Goldberg (Penn Badgley) quitte New York et démarre une nouvelle vie de père de famille dans une « petite banlieue chic sans âme » avec sa femme, Love (Victoria Pedretti), qu’il décrit comme étant un véritable « monstre ». Décidé à changer pour devenir un homme, un père et un voisin gentil et sans histoires, il va pourtant être très rapidement rattrapé par ses pulsions psychopathes et meurtrières en développant une nouvelle obsession malsaine pour l’une de ses voisines, comme lors des deux précédentes saison.

Consciente de la nouvelle distraction de son époux, Love va littéralement basculer dans l’horreur pour protéger son couple et sa famille, comme on peut déjà le voir dans les toutes premières images glaçantes de la saison 3 de YOU (bande-annonce ci-dessous).

Rendez-vous le 15 octobre prochain sur Netflix.