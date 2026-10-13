À 61 ans, Donna Jean Wilde bat le record du monde féminin de gainage avec cinq heures d’effort

Cinq heures en position de planche abdominale, les coudes posés au sol et le corps maintenu bien droit. C’est la performance impressionnante réalisée par Donna Jean Wilde, une Canadienne de 61 ans, qui vient de battre le record du monde féminin de gainage.

Cet exercice, bien connu des amateurs de sport, consiste à maintenir son corps aligné en contractant notamment les muscles abdominaux. S’il paraît simple en apparence, il devient particulièrement exigeant lorsqu’il faut conserver la position pendant plusieurs heures. La moindre défaillance musculaire peut alors compromettre la performance.

Avec cinq heures au compteur, Donna Jean Wilde repousse donc les limites de l’endurance physique. Mais cet exploit ne constitue pas une première pour cette habitante de l’Alberta, dans l’ouest du Canada.

Une habituée des records sportifs

En 2024, elle avait déjà décroché le record du monde féminin de gainage en tenant 4 heures, 30 minutes et 11 secondes. Sa nouvelle performance lui permet ainsi d’améliorer son précédent temps de près de trente minutes.

La même année, la Canadienne s’était également illustrée dans une autre discipline : les pompes. Elle avait alors réalisé 1 575 pompes en une heure, établissant là encore un record du monde.

Deux performances qui témoignent d’une endurance et d’une préparation physique remarquables. Car tenir plusieurs heures en gainage ou enchaîner plus de 1 500 pompes en soixante minutes demande bien davantage que de la volonté : ces exercices sollicitent intensément les muscles et nécessitent une capacité à soutenir l’effort dans la durée.

À 61 ans, Donna Jean Wilde prouve que les performances sportives ne sont pas réservées aux plus jeunes. Cette grand-mère de douze petits-enfants enchaîne les exploits et continue de repousser ses propres limites. Son parcours rappelle qu’il est possible de conserver une activité physique ambitieuse avec l’âge, à condition de disposer de l’entraînement et de la préparation nécessaires. Cinq heures de gainage : une performance qui donne une tout autre dimension à cet exercice souvent redouté dans les salles de sport !