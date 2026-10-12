À Lyon, une chorale chante exclusivement les chansons de Taylor Swift

Vous connaissez les chorales classiques, les chorales gospel… Mais connaissez-vous celles qui ne chantent que du Taylor Swift ? Comme nous le révèlent nos confrères du Progrès, à Lyon, Sing It Off propose une expérience originale aux admirateurs de la chanteuse américaine : se retrouver pour interpréter collectivement ses titres.

À l’origine du projet, une fondatrice qui a eu une révélation après avoir assisté à l’Eras Tour, la tournée mondiale de Taylor Swift. Elle raconte avoir été marquée par « la bulle de bienveillance, de joie » vécue lors de cet événement. De cette expérience est née l’envie de recréer cette atmosphère autour du chant, dans un cadre régulier et collectif.

Plus de 80 fans réunis autour de Taylor Swift

Le succès semble au rendez-vous. Lors de sa première année, la chorale comptait une soixantaine de membres. Ils sont désormais plus de 80 à participer à l’aventure. Pour la plupart, ce sont des Swifties, le nom donné aux fans de Taylor Swift, qui partagent bien plus qu’un intérêt pour sa musique. Car l’objectif n’est pas seulement de reprendre les chansons de leur idole. C’est aussi de retrouver d’autres passionnés, de chanter ensemble et de faire vivre cette communauté autrement que derrière un écran ou dans une salle de concert.

Pour permettre à chacun de trouver sa place, Sing It Off propose deux groupes de chant, adaptés à différents niveaux. Pas besoin d’être un chanteur confirmé pour tenter l’expérience : le dispositif permet à des participants aux compétences vocales variées de rejoindre le projet.

Les curieux peuvent d’abord essayer une séance pour 4 euros. Pour celles et ceux qui souhaitent poursuivre, l’adhésion annuelle varie entre 250 et 400 euros. Avec Sing It Off, la passion pour Taylor Swift prend donc une nouvelle forme : celle d’une activité collective où les chansons deviennent un moyen de se rencontrer. Une façon, pour les Swifties lyonnais, de prolonger un peu la magie des concerts… tout au long de l’année.