À Oslo, une statue pour rendre visibles les femmes qui vivent avec un cancer du sein métastatique

Son nom, c’est « Cecilie ». Cette sculpture en bronze représente Cecilie Flatval, une Norvégienne, mère de trois enfants, diagnostiquée d’un cancer du sein métastatique à l’âge de 42 ans. Elle est décédée en 2023, un an après avoir vu son double de bronze prendre forme dans les rues de la capitale norvégienne. La statue représente une femme au buste nu, dont le corps porte les traces de la maladie. On distingue notamment une cicatrice, laissée par une mastectomie, une opération qui consiste à retirer un sein, généralement pour traiter un cancer.

Un choix artistique qui n’a rien d’anodin. Là où les représentations du cancer du sein mettent souvent l’accent sur le dépistage, les traitements et la guérison, cette œuvre donne une place aux femmes qui vivent avec une maladie métastatique, c’est-à-dire un cancer qui s’est propagé à d’autres parties du corps et qui, dans ce contexte, ne peut pas être guéri. Installée sur la place Spikersuppa, en plein centre d’Oslo, la sculpture s’adresse directement aux passants. Elle invite chacun à regarder autrement ces femmes, leur corps transformé par la maladie et leur quotidien, bien au-delà des seuls parcours de guérison.

Mais l’hommage ne s’arrête pas à la statue. Un livre et un documentaire ont également été consacrés à l’histoire de Cecilie et à la création de l’œuvre. Un QR code placé à proximité permet aux passants d’accéder à un court film qui retrace cette aventure humaine et artistique. Cecilie a ainsi pu découvrir la statue achevée avant sa mort. Son histoire continue aujourd’hui d’être racontée à travers cette sculpture, devenue un symbole de reconnaissance pour les femmes confrontées à un cancer du sein métastatique.

En plein mois d’Octobre rose, cette initiative rappelle que sensibiliser au cancer du sein, c’est aussi donner de la visibilité à celles qui vivent avec la maladie, parfois pendant des années, sans perspective de guérison.