Cancer : un vaccin prometteur développé par le CHU de Besançon

Et si un vaccin permettait demain de mieux lutter contre le cancer ? C’est l’espoir suscité par les travaux du CHU de Besançon, qui a présenté, le 20 octobre 2026, les résultats prometteurs d’un vaccin thérapeutique développé après 16 années de recherche. Baptisé UCPVax, ce vaccin présente une particularité : contrairement aux vaccins traditionnels, il ne vise pas à empêcher l’apparition d’une maladie, mais à aider l’organisme à combattre un cancer déjà présent.

Son fonctionnement repose sur la stimulation du système immunitaire. L’objectif est de lui apprendre à reconnaître et à attaquer les cellules cancéreuses en ciblant notamment la télomérase, une enzyme présente dans la grande majorité des tumeurs. Cette approche pourrait permettre de traiter plusieurs types de cancers avec un même vaccin.

Des premiers résultats encourageants

Plus de 300 patients ont déjà participé aux essais cliniques menés dans une vingtaine d’établissements français. Les recherches concernent notamment les cancers du poumon, du foie, du cerveau et certains cancers liés au papillomavirus. Selon les résultats présentés par les chercheurs, environ 80 % des patients évalués ont développé la réponse immunitaire recherchée. Plusieurs rémissions complètes ont également été observées, notamment chez des patients atteints de cancers liés au papillomavirus.

Des résultats particulièrement encourageants, même s’ils ne permettent pas encore de conclure à l’efficacité du vaccin à grande échelle. Car avant de pouvoir être proposé largement aux patients, UCPVax doit encore franchir plusieurs étapes. Les chercheurs souhaitent notamment lancer des essais cliniques de phase III, impliquant davantage de participants, afin de confirmer son efficacité et sa sécurité.

Pour financer cette nouvelle étape, une levée de fonds de six millions d’euros est envisagée. L’équipe espère obtenir un accès précoce au traitement pour certains patients dès 2029, avant une éventuelle commercialisation en 2032, sous réserve de résultats concluants et des autorisations sanitaires nécessaires.

Un espoir important dans la lutte contre le cancer, mais qui reste, à ce stade, une piste thérapeutique expérimentale.