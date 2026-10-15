Céline Dion a désormais sa propre poupée Barbie

Céline Dion n'en finit plus de faire l'actualité ! Après son grand retour sur scène à Paris, la star québécoise reçoit un nouvel hommage : une poupée Barbie à son effigie.

Le fabricant Mattel vient de dévoiler cette nouvelle création dans sa collection Barbie Signature, consacrée notamment aux grandes personnalités de la musique et de la culture populaire.

Céline Dion rejoint ainsi Whitney Houston, Kylie Minogue ou encore Miley Cyrus, qui ont elles aussi eu droit à leur poupée de collection.

Et pour représenter la chanteuse, Mattel a choisi de revenir sur l'un des moments les plus marquants de sa carrière : le succès de My Heart Will Go On, la chanson du film Titanic.

Une Barbie Céline Dion inspirée de Titanic

La poupée reprend une tenue emblématique portée par Céline Dion lors de la Cérémonie des Oscars 1998, au moment où My Heart Will Go On triomphe dans le monde entier.

Autre détail particulièrement symbolique : un collier inspiré du Cœur de l'océan, le célèbre pendentif bleu porté par Kate Winslet dans le film de James Cameron.

Un clin d'œil à cette chanson devenue indissociable de l'histoire de Titanic et qui reste l'un des plus grands succès de Céline Dion.

Cette annonce intervient alors que la chanteuse s'apprête à conclure, samedi 17 octobre, la première partie de sa résidence à la Plenitude Arena de Nanterre.

La Barbie Céline Dion est d'ores et déjà disponible en magasin, au prix de 77,99 euros.

Un objet destiné avant tout aux collectionneurs et aux admirateurs de la chanteuse, qui pourront désormais retrouver chez eux une représentation de l'une des grandes figures de la pop internationale.