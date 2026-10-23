Charlotte Cardin annonce cinq concerts en France en 2027

Charlotte Cardin s'apprête à retrouver la scène ! La chanteuse québécoise vient d'annoncer une grande tournée mondiale pour défendre son nouvel album, Midnight, mon amour, dont la sortie est prévue le 29 janvier 2027.

« We're going on tour, mon amour !!! », s'est-elle réjouie sur ses réseaux sociaux.

Après le succès de ses précédents projets, l'interprète de Feel Good et The Way We Touch se prépare à parcourir l'Europe et l'Amérique pour présenter ses nouvelles chansons.

Cette tournée marquera également ses retrouvailles avec le public après une fin de saison estivale compliquée. L'été dernier, Charlotte Cardin avait dû annuler plusieurs concerts en festival en raison d'une extinction de voix.

Charlotte Cardin : les dates de sa tournée française

5 concerts sont annoncés en France pour novembre et décembre 2027 :

23 novembre 2027 : Nantes – Zénith

Nantes – Zénith 25 novembre 2027 : Lyon – LDLC Arena

Lyon – LDLC Arena 30 novembre 2027 : Toulouse – Zénith

Toulouse – Zénith 1er décembre 2027 : Paris – Accor Arena

Paris – Accor Arena 2 décembre 2027 : Strasbourg – Zénith

Ces concerts permettront à Charlotte Cardin de présenter en live les morceaux de son troisième album, tout en retrouvant les chansons qui ont marqué son parcours.

Pour les fans qui souhaitent réserver leurs places, une prévente ouvrira le mardi 27 octobre 2026, avant la mise en vente générale prévue le jeudi 29 octobre.

Avec un nouvel album en janvier et une tournée internationale en fin d'année, 2027 s'annonce donc comme une nouvelle étape importante dans la carrière de Charlotte Cardin.