Chocolat noir : pourquoi votre gourmandise pourrait aussi être bonne pour la santé

Bonne nouvelle pour les amateurs de chocolat : leur gourmandise pourrait avoir quelques vertus insoupçonnées. Derrière le plaisir de croquer dans une tablette se cachent des composés naturels qui intéressent de près les scientifiques : les flavanols. Ces substances, présentes dans le cacao, possèdent notamment des propriétés antioxydantes et pourraient contribuer à protéger notre organisme.

Plusieurs travaux scientifiques suggèrent que les flavanols pourraient jouer un rôle bénéfique dans la santé cardiovasculaire. Certaines études les associent à un risque plus faible d’AVC et de maladies coronariennes. Leur action pourrait notamment favoriser le bon fonctionnement des vaisseaux sanguins.

Le chocolat noir pourrait également être associé à une diminution du risque de diabète de type 2. Une étude publiée en 2024 a ainsi observé un risque inférieur de 21 % chez les personnes consommant environ 100 grammes de chocolat noir par semaine, par rapport à celles qui n’en mangeaient pas. Attention toutefois : il s’agit d’une association observée dans une étude, qui ne prouve pas que le chocolat est directement responsable de cette différence.

Autre piste explorée par les chercheurs : les capacités cognitives. Les flavanols pourraient contribuer à préserver certaines fonctions du cerveau avec l’âge. En revanche, leurs effets sur le stress et l’anxiété restent encore incertains.

Tous les chocolats ne se valent pas

Pour profiter au mieux de ces composés, mieux vaut privilégier le chocolat noir, généralement plus riche en cacao que le chocolat au lait. Le chocolat blanc, lui, ne contient pratiquement pas de solides de cacao et apporte donc très peu de flavanols.

La transformation des fèves joue également un rôle : la fermentation, le séchage et la torréfaction peuvent réduire la quantité de ces substances. Un chocolat noir contenant au moins 70 % de cacao constitue donc une option intéressante, même si ce pourcentage ne garantit pas à lui seul une forte teneur en flavanols.

Reste une règle essentielle : la modération. Le chocolat contient aussi du sucre et des matières grasses. Ses bienfaits potentiels ne justifient donc pas d’en manger sans limite. Et surtout, il ne remplace ni une alimentation équilibrée ni un traitement médical.