Des gouttes ophtalmiques pourraient-elles remplacer les lunettes ?

Lire un message sur son téléphone, déchiffrer un menu au restaurant ou consulter une étiquette devient parfois compliqué avec l'âge. La presbytie, un trouble visuel qui apparaît généralement autour de 45 ans, rend progressivement la vision de près plus difficile. Pour y remédier, les lunettes restent la solution la plus courante. Mais une autre piste se développe : des gouttes ophtalmiques capables d'améliorer temporairement la vision de près.

Contrairement aux lunettes, ces collyres n'agissent pas en corrigeant directement la vision grâce à des verres. Certaines molécules resserrent la pupille, l'ouverture au centre de l'œil par laquelle entre la lumière. Ce phénomène augmente la profondeur de champ et permet de mieux distinguer les objets rapprochés. Le principe ressemble à celui d'un appareil photo : en réduisant l'ouverture, on augmente la zone de netteté. Les gouttes ne redonnent toutefois pas au cristallin, la lentille naturelle de l'œil, sa souplesse d'origine. Elles contournent en partie les conséquences de son vieillissement.

L'effet est temporaire et dépend du produit utilisé. L'amélioration de la vision de près peut durer plusieurs heures, avant de s'estomper. Ces traitements ne permettent donc pas nécessairement de se passer de lunettes toute la journée, notamment lorsque la vision de loin doit également être corrigée.

Aux États-Unis, certains collyres contre la presbytie ont déjà été autorisés par les autorités sanitaires. Leur disponibilité et leur utilisation dépendent toutefois des produits et des pays. Ils ne constituent pas, à ce jour, une solution couramment commercialisée en France. Ces gouttes peuvent également provoquer des effets indésirables, comme des maux de tête, une gêne visuelle ou des difficultés à voir dans la pénombre. Leur utilisation nécessite donc un avis médical, notamment pour vérifier qu'elles sont adaptées à la situation de chaque patient.

L'objectif n'est pas forcément de faire disparaître les lunettes, mais d'offrir davantage de choix aux personnes presbytes. Une approche innovante qui pourrait faciliter certains gestes du quotidien, sans pour autant remplacer toutes les corrections visuelles.