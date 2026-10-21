Dix Ironman avec un tronc sur le dos : un défi sportif pour sauver les forêts françaises

Un tronc d’arbre sur les épaules, des milliers de kilomètres à parcourir et un message à faire passer. Antoine Ofcard, ingénieur et créateur de contenus suivi par plus de 50 000 personnes sur Instagram, a imaginé un défi sportif baptisé « ultra treeathlon ». Son objectif : réaliser l’équivalent de dix Ironman en trente jours, entre Annecy et Paris, pour attirer l’attention sur l’état des forêts françaises... en portant un tronc d'arbre sur les épaules.

Au programme, plus de 1 800 kilomètres à vélo, 38 kilomètres de natation et 422 kilomètres de course à pied. Mais au-delà de la performance physique, c’est surtout le symbole qu’il transporte qui compte.

Un arbre malade comme symbole de la crise forestière

Durant tout son défi, Antoine a donc porté un tronc d'arbre sur le dos ; celui d’un épicéa attaqué par des scolytes, de petits insectes qui s’attaquent notamment aux arbres fragilisés. Leur prolifération est favorisée par les sécheresses et les fortes chaleurs, qui affaiblissent les arbres et réduisent leur capacité à se défendre.

Cette situation illustre les difficultés croissantes auxquelles sont confrontées les forêts françaises. Le réchauffement climatique, les épisodes de sécheresse et les événements météorologiques extrêmes fragilisent les écosystèmes. Les conséquences dépassent la disparition de certains arbres : elles concernent aussi la biodiversité et la capacité des forêts à absorber et stocker du carbone.

Des solutions, mais un besoin de décisions

Pour Antoine Ofcard, il ne suffit plus de documenter la situation. Il faut aussi accélérer les réponses. Parmi les pistes défendues figurent la diversification des essences plantées et la préservation des forêts les plus résistantes, afin de favoriser leur adaptation aux nouvelles conditions climatiques.

L’ingénieur souhaite également interpeller les responsables politiques. Selon lui, les alertes des scientifiques et des spécialistes ne suffisent pas toujours à déclencher des changements concrets. Son défi vise donc à donner davantage de visibilité à ces enjeux et à mobiliser le grand public.

En portant cet arbre sur des centaines de kilomètres, Antoine Ofcard transforme ainsi une performance d’endurance en opération de sensibilisation. Son message : les forêts sont déjà confrontées aux effets du changement climatique, et leur avenir dépend aussi des décisions prises aujourd’hui.