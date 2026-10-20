Harry Styles dévoile une chanson inédite en hommage à Liam Payne

Harry Styles a réservé une surprise particulièrement émouvante à ses fans. Sur la scène du mythique Madison Square Garden de New York, l'ancien membre des One Direction a dévoilé une chanson inédite intitulée What Is Enough.

Un morceau qu'il avait écrit en hommage à Liam Payne, son ancien camarade du boys band britannique, décédé le 16 octobre 2024.

La date de cette première interprétation n'avait donc rien d'un hasard : elle marquait précisément le deuxième anniversaire de la disparition du chanteur.

Avant de commencer, Harry Styles, guitare à la main, a pris quelques instants pour s'adresser au public. Il a notamment confié se sentir « incroyablement chanceux » de pouvoir se produire dans cette salle new-yorkaise qui compte beaucoup pour lui.

Un hommage à Liam Payne pendant sa tournée Together, Together

Depuis la disparition de Liam Payne, Harry Styles a évoqué à plusieurs reprises la difficulté de perdre son ancien partenaire des One Direction.

Avec What Is Enough, le chanteur choisit cette fois de lui rendre hommage en musique, devant les milliers de spectateurs réunis au Madison Square Garden.

https://www.youtube.com/watch?v=ozFHc8-w2v4

Cette interprétation exceptionnelle s'inscrit dans sa tournée Together, Together, lancée en mai 2026 pour accompagner son quatrième album, Kiss, All The Time. Disco, Occasionally.

Après plusieurs résidences à travers le monde, dont 30 concerts à New York, Harry Styles prolongera sa tournée en 2027.

Il retrouvera notamment le public français à Paris les 17, 18, 23 et 24 juillet 2027.

Autre actualité pour le chanteur : un documentaire consacré à sa tournée est actuellement en préparation. Réalisé par John Wilson, il mêlera des images de concerts, des séquences en coulisses et des témoignages de Harry Styles, de son équipe et de ses fans. Aucune date de sortie n'a encore été annoncée.