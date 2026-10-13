L’Union européenne offre 41 000 billets de train aux jeunes de 18 ans : comment en profiter ?

Découvrir l’Europe en train sans payer son billet : c’est la proposition de l’Union européenne à destination des jeunes de 18 ans. Avec son programme DiscoverEU, intégré à Erasmus+, l’Union européenne met à disposition 41 000 titres de transport gratuits pour permettre aux jeunes de parcourir le continent, de découvrir de nouvelles cultures et de rencontrer d’autres Européens.

Qui peut bénéficier de ces billets gratuits ?

Pour participer, il faut être né entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008 et résider dans un pays de l’Union européenne ou dans l’un des pays associés au programme Erasmus+. Les jeunes peuvent candidater individuellement ou en groupe de cinq personnes maximum.

La démarche se fait en ligne. Les candidats doivent remplir un formulaire et répondre à un quiz portant sur l’Union européenne. Les billets sont ensuite attribués à l’issue d’une sélection : il ne suffit donc pas de remplir les conditions pour être assuré de partir.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 octobre 2026 à midi, heure de Bruxelles.

Jusqu’à sept jours de voyage en train

Les jeunes sélectionnés pourront voyager entre le 1er mars 2027 et le 31 mai 2028. Ils disposeront de sept jours de voyage en train au maximum, à utiliser sur une période d’un mois. L’occasion de visiter plusieurs pays et de construire son propre itinéraire à travers l’Europe.

Le programme ne se limite pas aux billets de train. Les participants reçoivent également une carte de réduction DiscoverEU, qui leur donne accès à des tarifs préférentiels pour certains hébergements, activités culturelles et sportives ou transports locaux.

Des aménagements sont aussi prévus pour les jeunes en situation de handicap ou présentant des problèmes de santé susceptibles de compliquer leur voyage.

Un programme qui a déjà séduit des centaines de milliers de jeunes

Lancé en 2018, DiscoverEU a déjà permis à plus de 400 000 jeunes de voyager en Europe. Le dispositif vise à encourager la mobilité des jeunes, tout en leur donnant la possibilité de mieux connaître les pays qui composent l’Union européenne.

Pour les jeunes nés en 2008, il reste donc quelques jours pour tenter leur chance et préparer un voyage à travers le continent.