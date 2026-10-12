La Finlande recrute un « nez officiel »

Et si votre nez devenait votre meilleur atout professionnel ? En Finlande, la région de Turku propose un emploi pour le moins inhabituel : devenir son « nez officiel ». L’objectif est de faire découvrir l’archipel de Turku à travers ses odeurs, qu’il s’agisse de celles de la mer, des forêts ou encore des paysages locaux.

Derrière cette annonce insolite se cache une campagne de promotion touristique. Plutôt que de miser uniquement sur les images, la région souhaite mettre en avant un sens souvent oublié lorsqu’on prépare un voyage : l’odorat. Une manière originale de donner envie aux visiteurs de découvrir le territoire autrement.

La mission est prévue en mai ou en juin 2027 et doit durer entre cinq et sept jours. La personne sélectionnée recevra une rémunération de 2 000 euros brut. Le voyage jusqu’à Turku ainsi que l’hébergement seront également pris en charge.

Le candidat devra notamment explorer les lieux et raconter les odeurs qu’il y découvre. L’enjeu n’est pas simplement de posséder un odorat particulièrement développé, mais aussi de savoir mettre des mots sur ses sensations et de les transmettre au public.

Pour donner de la visibilité à cette initiative, l’acteur Lambert Wilson participe à la campagne de recrutement.

Comment candidater ?

Pas besoin de présenter un diplôme de parfumeur pour tenter sa chance. Les candidats doivent publier une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle ils se présentent et décrivent l’odeur d’un objet. L’idée est de démontrer leur capacité à observer, ressentir et raconter une expérience olfactive.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 25 octobre 2026. Le nom de la personne retenue doit être annoncé le 17 novembre.

Au-delà de son caractère insolite, cette opération illustre une tendance du tourisme : proposer des expériences originales pour se démarquer et attirer l’attention. Et si, pour donner envie de voyager, il ne suffisait plus de montrer de beaux paysages, mais aussi de faire imaginer leur parfum ?