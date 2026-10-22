Le corps des femmes face au stress… ce qu’on ne dit pas

Cette semaine, dans « On prend soin de vous », Mary-Morgane aborde avec nous la question des variations hormonales, qui peuvent influencer le système nerveux au cours du cycle menstruel. Après les règles, pendant la phase folliculaire, certaines femmes peuvent ressentir davantage d’énergie et une meilleure disponibilité mentale. À l’inverse, la phase lutéale, qui précède les règles, peut s’accompagner d’une plus grande sensibilité émotionnelle, de troubles du sommeil ou d’une irritabilité accrue.

« Ce n’est pas de la sensibilité excessive, prévient notre experte en gestion du stress. Ce n’est pas être “dans sa tête”, c’est de la physiologie pure. Et comprendre ça, ça change tout. » Pour Mary, comprendre ces variations permet de sortir d’une logique de culpabilisation. Une baisse de régime, un manque de motivation, ne traduit pas nécessairement un manque de volonté ou une incapacité à gérer ses émotions. Elle peut aussi être liée à des changements physiologiques.

Adapter son rythme plutôt que s’épuiser

Une fois que l’on a compris ça, la première solution la plus simple est, selon Mary-Morgane, d’arrêter de se battre contre son cycle et commencer à travailler avec lui. « Le cycle se divise en deux grandes périodes. Les deux premières semaines après les règles, c’est le moment de l’énergie, de la clarté mentale, de la capacité à prendre des décisions, à se lancer dans des projets, à faire du sport intense (…) Les deux semaines suivantes, avant les règles, c’est le moment du ralentissement. Le corps demande moins d’effort, plus de douceur. »

Et croyez-le ou non, une fois que l’on sait ça et qu’on le prend en compte, le stress diminue naturellement. « Pas parce qu’on a moins de choses à faire. Parce qu’on fait les choses au bon moment », souligne Mary-Morgane.

Les signaux d’alerte méritent également une attention particulière : sommeil perturbé, douleurs plus importantes ou irritabilité croissante peuvent indiquer qu’il est temps de lever le pied. Mary-Morgane insiste aussi sur l’importance de demander de l’aide et de poser des limites dans la vie quotidienne, notamment lorsque la charge mentale devient trop lourde.

Un geste simple pour retrouver le calme

Pour terminer, Mary propose un exercice destiné aux jours où la tension devient difficile à supporter. L’idée est de s’allonger sur le côté, les genoux ramenés vers la poitrine, de placer une bouillotte chaude sur le bas-ventre ou le bas du dos, puis de se couvrir et de se bercer doucement pendant deux minutes.

La chaleur peut contribuer à soulager les crampes, tandis qu'une position confortable et un mouvement lent peuvent favoriser la détente. Elle conseille également de repérer les périodes les plus difficiles dans un calendrier afin d'anticiper ses besoins.

En clair, mieux comprendre son corps permet de mieux gérer le stress. Il ne s'agit pas de tout expliquer par les hormones, ni de renoncer à ses activités, mais de reconnaître ses limites, de s'accorder du repos et de ne pas hésiter à solliciter du soutien lorsque cela devient nécessaire.