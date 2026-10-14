MC Solaar et Marc Lavoine réunis pour un concert solidaire

La musique se mobilise pour la Colombie. Le dimanche 1er novembre 2026, une douzaine d'artistes se retrouveront sur la scène du Palais des Congrès de Paris pour un concert exceptionnel intitulé Colombia, Mon amour.

À l'origine de cet événement solidaire : Yuri Buenaventura, célèbre chanteur de salsa colombien installé en France, profondément touché par le séisme qui a frappé son pays natal le 10 août dernier.

D'une magnitude de 7,4, la catastrophe a fait plus de 330 morts, des milliers de blessés et provoqué d'importantes destructions, notamment dans la région de Buenaventura.

Le chanteur raconte avoir été bouleversé par l'appel d'un responsable d'une école de musique et de danse de sa ville natale, alors que la terre continuait de trembler.

Un témoignage qui l'a décidé à agir pour soutenir la reconstruction, particulièrement dans les structures où la musique et la danse occupent une place essentielle dans la vie des enfants.

MC Solaar, Fally Ipupa, Marc Lavoine et Claudio Capéo à l'affiche

Pour ce rendez-vous organisé par Gérard Drouot Productions, Yuri Buenaventura a réuni une programmation particulièrement éclectique.

Le public retrouvera notamment MC Solaar, Marc Lavoine, Claudio Capéo, Fally Ipupa, Angélique Kidjo, Ibrahim Maalouf, Chico & The Gypsies, Ycare et Oria, ainsi que les artistes colombiens Carlos Vives et Andrés Cepeda.

Une affiche qui fera se rencontrer salsa, chanson française, rap, pop et musiques du monde autour d'une même cause.

L'intégralité des bénéfices du concert sera reversée à la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, une organisation engagée dans la reconstruction de Buenaventura.

Au-delà de la mobilisation artistique, l'enjeu est considérable : le gouvernement colombien estime à environ 9,57 milliards de dollars le coût de la reconstruction des régions touchées par le séisme.

Avec Colombia, Mon amour, Yuri Buenaventura et ses invités espèrent ainsi transformer une soirée de musique en un véritable élan de solidarité.