Nos idées sorties pour le week-end du 23 au 25 octobre

Découvrez notre sélection d'idées sorties pour ce week-end du 23 au 25 octobre 2026.

Les amateurs de gaming et les professionnels du jeu vidéo ont rendez-vous à la Paris Games Week, Porte de Versailles. L’occasion pour les visiteurs de tester des jeux, découvrir des avant-premières ou encore rencontrer ceux qui fabriquent les jeux. La dernière édition a rassemblé 161 000 visiteurs.

Plusieurs salons vont rythmer le week-end également en région, avec le Salon du chocolat à Nevers. Rendez-vous au Palais Ducal samedi et dimanche pour des démonstrations et des dégustations. Des ateliers pour les enfants sont également proposés. Le tout, gratuitement. A Angers, c’est le salon du mariage qui est programmé, « le Salon du mariage et réceptions». Rendez-vous au Parc des expositions pour découvrir de nombreux prestataires.

À l’occasion d’Halloween, de nombreux parcs se mettent aux couleurs de l’évènement, comme par exemple le Jardin d’acclimatation à Paris, qui n’échappe pas à la règle… Une décoration inspirée de la fête mexicaine Dia de los Muertos est présentée aux visiteurs, accompagnées d’animations spéciales, pendant toutes les vacances de la toussaint.

Une expérience immersive à découvrir pour Halloween au château de Beaugency, qui s’intitule Mort et Renaissance. Jusqu’au 1er novembre, le château se métamorphose à l’aide de projections monumentales, mapping, décors fantastiques et ambiances sonores. Un parcours accessible, pensé pour les familles, avec aussi des enquêtes pour les enfants et adultes à résoudre.