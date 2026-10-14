Prendre les escaliers plutôt que l’ascenseur : un petit effort aux grands bénéfices

Un réflexe qui peut faire du bien au cœur. Au bureau, dans le métro ou à la maison, les occasions de prendre les escaliers ne manquent pas. Et si ce choix, répété jour après jour, permettait de préserver sa santé cardiovasculaire ? Plusieurs travaux scientifiques, et notamment l'étude récente de Sophie Paddock, professeure de cardiologie à l'Université de Médecine de Norwich, associent la montée régulière des escaliers à une diminution du risque de maladies cardiovasculaires et de mortalité.

L’intérêt de cet exercice tient notamment à son intensité. Contrairement à une marche tranquille sur terrain plat, monter des marches oblige le corps à soulever son propre poids contre la gravité. Le rythme cardiaque augmente rapidement et les muscles des jambes sont davantage sollicités. Un effort bref, mais qui peut contribuer à améliorer la condition physique.

Pas besoin de transformer chaque déplacement en séance de sport. Quelques étages suffisent pour commencer à bouger davantage. Une étude présentée dans la littérature scientifique suggère que gravir régulièrement plusieurs dizaines de marches pourrait être associé à des bénéfices cardiovasculaires. L’essentiel reste toutefois la régularité : mieux vaut intégrer cet effort à son quotidien que compter sur une séance occasionnelle.

Attention, en revanche, à ne pas confondre intensité et dépense calorique. Monter les escaliers demande davantage d’énergie que marcher tranquillement, mais cela ne représente pas une solution miracle pour perdre du poids. La quantité de calories dépensées dépend notamment du nombre de marches, de la vitesse et du poids de la personne.

Un geste simple contre la sédentarité. L’atout majeur des escaliers, c’est qu’ils ne nécessitent ni abonnement à une salle de sport, ni équipement particulier, ni créneau dans l’agenda. Ils permettent d’ajouter quelques minutes d’activité physique à des journées souvent passées assis.

Bien sûr, prendre les escaliers ne remplace pas les recommandations générales d’activité physique. Les personnes souffrant de problèmes de santé ou éprouvant des difficultés à monter les marches doivent aussi adapter leur effort à leurs capacités.

Mais pour beaucoup, le choix est simple : lorsque les circonstances le permettent, laisser l’ascenseur de côté constitue une manière accessible de bouger un peu plus, chaque jour.